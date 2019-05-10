Експерт пояснив, чому Іран відмовився виконувати частину ядерної угоди трансляція



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Іран відмовився виконувати частину зобов'язань стосовно ядерної угоди

Сьогодні, 10 травня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Чому Іран відмовився виконувати частину зобов'язань щодо ядерної угоди?»

Анатолій Максимов, експерт-міжнародник, проаналізував питання, чому Іран відмовився виконувати частину зобов’язань щодо ядерної угоди. Він також пояснив, які положення угоди в Ірані припинили виконувати та які наслідки цього рішення.

Експерт дав прогноз, якою буде реакція на рішення Тегерану з боку США, Європи, і яким є інтерес Росії.

Раніше повідомлялося, що президент Ірану Хасан Роухані заявив про те, що Тегеран відмовляється надалі виконувати два положення угоди 2015 року щодо іранської ядерної програми, яка вводила відповідні обмеження на її масштаби.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що Іран нібито спровокували до відмови від частини своїх зобов’язань по угоді 2015 року щодо іранської ядерної програми.

Як відомо вже, США запровадили нові санкції проти Ірану за відмову від частини ядерної угоди.