Експерти представили результати моніторингу безпекової ситуації у Чорноморсько-Азовському регіоні



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Росія продовжує обмежувати і блокувати українські сили в Чорному морі

У вівторок, 21 січня, у прес-центрі ІА «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Чорноморська безпека 2020: хаотизація продовжується»

Під час спілкування з журналістами було презентовано черговий номер 4 (36) часопису «Чорноморська безпека».

Запрошені гості:

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»;

Віталій Мартинюк, виконавчий директор;

Андрій Клименко, (очікується) керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, координатор Морської експертної платформи.

Учасники пресконференції представили результати моніторингу безпекової ситуації у Чорноморсько-Азовському регіоні, який здійснюється в рамках проекту «Сприяння безпеці у Чорноморському регіоні шляхом більшої залученості неурядових гравців» за підтримки Чорноморського Трастового Фонду, проекту Німецького фонду Маршалла США.

У грудні 2019 року Путін заявив, що «…в ході створення Радянського Союзу споконвічно російські території, які до України взагалі ніколи не мали ніякого стосунку (все Причорномор’я), були передані Україні…». Отже, Кремль підготував рестарт проєкту «Новоросія», який зазнав краху у 2014-му, а головним об’єктом російської агресії у Чорноморському регіоні залишається Україна. Одночасно, Росія «працює» з іншими країнами регіону, перш за все, Молдовою і Грузією, створюючи там стан керованого хаосу для повернення їх в орбіту російського впливу.

Росія продовжує дії, спрямовані на обмеження (блокування) можливостей України в Чорному морі. В умовах відсутності «азовських санкцій» Заходу, Росія продовжувала блокувати Азовське море - середня тривалість штучного утримування суден перед Керченською протокою залишається в 2-4 рази вищою за нормальний рівень, та під приводом навчань створювала нові зони обмеженого доступу, в тому числі й у виключній морській економічній зоні України, Болгарії і Румунії.

Росія намагається «легалізувати» окупацію та анексію Криму, у тому числі й шляхом забезпечення участі колаборантів з півострова в міжнародних заходах у складі російських делегацій. Одночасно, Крим перетворюється на військову базу РФ, яка забезпечує її агресію не тільки в Чорноморському регіоні, але й на Кавказі, Близькому Сході та у Середземномор’ї.

Ситуація з безпекою в Чорноморському регіоні і надалі великою мірою залежатиме від: