Оголошено п’ятьох фіналістів конкурсу на посаду очільника Держкіно



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П'ятеро кадидатів, що вийшли до фінального туру, пройдуть співбесіду з представниками Кабміну

Найбільший бал, за результатами всіх етапів конкурсу набрав директор київських кінотеатрів «Бумер» та «Магнат» Сергій Зленко

Національне агентство з питань державної служби за результатами співбесіди рекомендує п’ятеро кандидатів на посаду глави Держкіно до розгляду Кабінетом міністрів.

Відео оголошення результатів співбесіди з представниками НАДС з'явилося на YouTube-каналі агентства.

Найбільший бал, за результатами всіх етапів конкурсу (знання законодавства, іноземної мови, співбесіда з представниками НАДС), набрав директор київських кінотеатрів «Бумер» та «Магнат» Сергій Зленко.

П'ятеро кадидатів, що вийшли до фінального туру, пройдуть співбесіду з представниками Кабміну, в результаті якої буде обрано нового голову Держкіно.

Перелік фіналістів:

Зленко Сергій Олександрович.

Бесхмельниціна Ольга Миколаївна.

Куценко Станіслав Ігорович.

Кудерчук Марина Миколаївна.

Слєпак Сергій Вілєнович.

До слова, конкурсна комісія визначила чотирьох претендентів посаду очільника Держслужби з етнополітики.