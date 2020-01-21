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    Культура

    Оголошено п’ятьох фіналістів конкурсу на посаду очільника Держкіно

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    П'ятеро кадидатів, що вийшли до фінального туру, пройдуть співбесіду з представниками Кабміну - Оголошено п’ятьох фіналістів конкурсу на посаду очільника Держкіно
    П'ятеро кадидатів, що вийшли до фінального туру, пройдуть співбесіду з представниками Кабміну

    Найбільший бал, за результатами всіх етапів конкурсу набрав директор київських кінотеатрів «Бумер» та «Магнат» Сергій Зленко

    Національне агентство з питань державної служби за результатами співбесіди рекомендує п’ятеро кандидатів на посаду глави Держкіно до розгляду Кабінетом міністрів.

    Відео оголошення результатів співбесіди з представниками НАДС з'явилося на YouTube-каналі агентства. 

    Найбільший бал, за результатами всіх етапів конкурсу (знання законодавства, іноземної мови, співбесіда з представниками НАДС), набрав директор київських кінотеатрів «Бумер» та «Магнат» Сергій Зленко. 

    П'ятеро кадидатів, що вийшли до фінального туру, пройдуть співбесіду з представниками Кабміну, в результаті якої буде обрано нового голову Держкіно. 

    Перелік фіналістів:

    • Зленко Сергій Олександрович.
    • Бесхмельниціна Ольга Миколаївна.
    • Куценко Станіслав Ігорович.
    • Кудерчук Марина Миколаївна.
    • Слєпак Сергій Вілєнович.

    До слова, конкурсна комісія визначила чотирьох претендентів посаду очільника Держслужби з етнополітики.

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