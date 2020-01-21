Оголошено п’ятьох фіналістів конкурсу на посаду очільника Держкіно
Найбільший бал, за результатами всіх етапів конкурсу набрав директор київських кінотеатрів «Бумер» та «Магнат» Сергій Зленко
Національне агентство з питань державної служби за результатами співбесіди рекомендує п’ятеро кандидатів на посаду глави Держкіно до розгляду Кабінетом міністрів.
Відео оголошення результатів співбесіди з представниками НАДС з'явилося на YouTube-каналі агентства.
Найбільший бал, за результатами всіх етапів конкурсу (знання законодавства, іноземної мови, співбесіда з представниками НАДС), набрав директор київських кінотеатрів «Бумер» та «Магнат» Сергій Зленко.
П'ятеро кадидатів, що вийшли до фінального туру, пройдуть співбесіду з представниками Кабміну, в результаті якої буде обрано нового голову Держкіно.
Перелік фіналістів:
- Зленко Сергій Олександрович.
- Бесхмельниціна Ольга Миколаївна.
- Куценко Станіслав Ігорович.
- Кудерчук Марина Миколаївна.
- Слєпак Сергій Вілєнович.
До слова, конкурсна комісія визначила чотирьох претендентів посаду очільника Держслужби з етнополітики.