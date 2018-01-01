  1. Головна
  2. Главком-ТВ
    Главком-ТВ

    Гібридна газова війна Росії (прес-конференція)

    Експерт проаналізує питання газового шантажу на непідконтрольній уряду Молдови території - Придністров’ї
    Сьогодні, 9 лютого, об 11:30 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Гібридна газова війна Росії» Запрошені гості: Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», який проаналізує питання газового шантажу на непідконтрольній уряду Молдови території - Придністров’ї , як
    • Сьогодні, 11:33
    • Розсилка

    Експерт проаналізує питання газового шантажу на непідконтрольній уряду Молдови території - Придністров’ї

    Сьогодні, 9 лютого, об 11:30 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Гібридна газова війна Росії»

    Запрошені гості:

    Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», який проаналізує питання газового шантажу на непідконтрольній уряду Молдови території - Придністров’ї , як вплине накопичення газового боргу цієї території на двосторонні відносини, чи є аналогії з газовим питанням непідконтрольних територій уряду України, які уроки для української держави від молдовської ситуації.

    Трансляцію дивіться тут: 

    Раніше стало відомо, що Україна в березні може почати купувати російський газ.

    Читайте також
    Росія газ Газпром Молдова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ