Гібридна газова війна Росії (прес-конференція)
- Сьогодні, 11:33
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Експерт проаналізує питання газового шантажу на непідконтрольній уряду Молдови території - Придністров’ї
Сьогодні, 9 лютого, об 11:30 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Гібридна газова війна Росії»
Запрошені гості:
Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», який проаналізує питання газового шантажу на непідконтрольній уряду Молдови території - Придністров’ї , як вплине накопичення газового боргу цієї території на двосторонні відносини, чи є аналогії з газовим питанням непідконтрольних територій уряду України, які уроки для української держави від молдовської ситуації.
Трансляцію дивіться тут:
Раніше стало відомо, що Україна в березні може почати купувати російський газ.