Сьогодні в Україні останній день передвиборчої агітації



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31 березня відбудуться вибори президента України

В Україні сьогодні, 29 березня, закінчується передвиборча агітація перед першим туром виборів президента України 2019 року. Такі норми містяться в статті 57 закону України «Про вибори президента України».

«Передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів», — йдеться у законі.

Агітація перед повторним голосуванням розпочинається з дня, наступного після призначення повторного голосування, і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем повторного голосування.

Крім того, законодавство передбачає, що саме сьогодні виборці з обмеженою можливістю пересування мають право звернутись до дільничної виборчої комісії та отримати право проголосувати за місцем перебування (у лікарні чи вдома).

Зокрема, такий виборець має надіслати поштою або передати через інших осіб власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із вказаною адресою, разом із доданим до неї документом, який засвідчує факт нездатності виборця пересуватися самостійно. Така заява має бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів.