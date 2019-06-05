Педагоги розкритикували законопроєкт про середню освіту



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Учасники пресконференції обговорили можливі ризики прийняття проєкту закону України «Про повну загальну середню освіту»

Сьогодні, 5 червня, в пресцентрі «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Законопроєкт № 10204: ризики для освітян!».

Учасники пресконференції:

голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь,

заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України Сергій Романюк,

вчитель історії ліцею № 303 суспільно-природничого профілю Ірина Баленко,

заступник директора з виховної роботи Печерської гімназії № 75 Артур Бабенко.

Учасники пресконференції обговорили можливі ризики прийняття проєкту закону України «Про повну загальну середню освіту» (реєстр. № 10204 від 05.04.2019 р.) для працівників закладів загальної середньої освіти.

Організатори: Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України.

Як відомо, 30 травня Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону «Про повну загальну середню освіту», одними з ключових положень якого є норми про мову навчання.

Документом пропонується визначити правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти.

Також передбачається врегулювати питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема: доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності установ загальної середньої освіти, зобов’язання органів влади забезпечувати відповідну доступність до таких установ; якості повної загальної середньої освіти і забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти; мови освіти в закладах загальної середньої освіти.

Для педагогів передбачається сертифікація, зазначені засади здійснення інституційного аудиту. Передбачено самоврядування в навчальному закладі, зокрема учнівське та батьківське; права й обов'язки учасників освітнього процесу.

Повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти будуть розмежовані.