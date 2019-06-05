Педагоги розкритикували законопроєкт про середню освіту
Учасники пресконференції обговорили можливі ризики прийняття проєкту закону України «Про повну загальну середню освіту»Сьогодні, 5 червня, в пресцентрі «Главком»відбулась пресконференція на тему: «Законопроєкт № 10204: ризики для освітян!».
Учасники пресконференції:
- голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь,
- заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України Сергій Романюк,
- вчитель історії ліцею № 303 суспільно-природничого профілю Ірина Баленко,
- заступник директора з виховної роботи Печерської гімназії № 75 Артур Бабенко.
Учасники пресконференції обговорили можливі ризики прийняття проєкту закону України «Про повну загальну середню освіту» (реєстр. № 10204 від 05.04.2019 р.) для працівників закладів загальної середньої освіти.
Організатори: Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України.
Як відомо, 30 травня Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону «Про повну загальну середню освіту», одними з ключових положень якого є норми про мову навчання.
Документом пропонується визначити правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти.
Також передбачається врегулювати питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема: доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності установ загальної середньої освіти, зобов’язання органів влади забезпечувати відповідну доступність до таких установ; якості повної загальної середньої освіти і забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти; мови освіти в закладах загальної середньої освіти.
Для педагогів передбачається сертифікація, зазначені засади здійснення інституційного аудиту. Передбачено самоврядування в навчальному закладі, зокрема учнівське та батьківське; права й обов'язки учасників освітнього процесу.
Повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти будуть розмежовані.