Законопроект про середню освіту прийнятий в першому читанні



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Парламент зробив крок для продовження реформи шкільної освіти

Верховна Рада підтримала в першому читанні проект закону «Про повну загальну середню освіту», одними з ключових положень якого є норми про мову навчання.

За відповідний законопроект №10204 на засіданні в четвер у першому читанні проголосували 229 народних депутатів.

Законопроект був поданий урядом, а представляла його в Раді міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Документом пропонується визначити правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти.

Також передбачається врегулювати питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема: доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності установ загальної середньої освіти, зобов’язання органів влади забезпечувати відповідну доступність до таких установ; якості повної загальної середньої освіти і забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти; мови освіти в закладах загальної середньої освіти.

Для педагогів передбачається сертифікація, зазначені засади здійснення інституційного аудиту. Передбачено самоврядування в навчальному закладі, зокрема учнівське та батьківське; права й обов'язки учасників освітнього процесу.

Повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти будуть розмежовані.

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року для першокласників стартувала реформа «Нова українська школа».