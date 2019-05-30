  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    Законопроект про середню освіту прийнятий в першому читанні

    • Розсилка
    Законопроект про середню освіту прийнятий в першому читанні

    Парламент зробив крок для продовження реформи шкільної освіти

    Верховна Рада підтримала в першому читанні проект закону «Про повну загальну середню освіту», одними з ключових положень якого є норми про мову навчання.

    Читайте також

    За відповідний законопроект №10204 на засіданні в четвер у першому читанні проголосували 229 народних депутатів.

    Законопроект був поданий урядом, а представляла його в Раді міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

    Документом пропонується визначити правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти.

    Також передбачається врегулювати питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема: доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності установ загальної середньої освіти, зобов’язання органів влади забезпечувати відповідну доступність до таких установ; якості повної загальної середньої освіти і забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти; мови освіти в закладах загальної середньої освіти.

    Для педагогів передбачається сертифікація, зазначені засади здійснення інституційного аудиту. Передбачено самоврядування в навчальному закладі, зокрема учнівське та батьківське; права й обов'язки учасників освітнього процесу.

    Повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти будуть розмежовані.

    Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року для першокласників стартувала реформа «Нова українська школа».

    Читайте також
    Верховна Рада освіта школа закон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ