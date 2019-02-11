У Києві 18 лютого відбудеться акція «Ангели пам’яті» трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Радіо Свобода

У 2018 році до акції «Ангели пам‘яті» долучилися інші міста у різних куточках країни

Сьогодні, 11 лютого, у прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Акція «Ангели пам’яті».

Запрошені гості:

Ігор Пошивайло, директор Національного музею Революції Гідності,

Олена Івановська, професор КНУ ім.Тараса Шевченка,

Анжеліка Рудницька, радник міністра культури України, співачка, благодійниця.

Учасники прес-конференції розказали про щорічну тиху акцію «Ангели пам‘яті», яка ініційована мистецькою агенцією «Територія А» у пам‘ять про розстріл Героїв Небесної Сотні 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Нині частина вулиці Інститутською носить назву алея Героїв Небесної Сотні. Щороку кияни збираються 18 лютого біля верхнього входу у метро Хрещатик, розвішують білих паперових ангелів на деревах, що були свідками розстрілу мирних людей.

Торік до тихої акції «Ангели пам‘яті» долучилися інші міста у різних куточках країни.

Дивіться трансляцію прес-конференції тут: