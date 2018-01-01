Закон про деокупацію Донбасу та Мінські угоди (прес-конференція)

Співавтор закону проаналізує ухвалений закон про деокупацію окремих районів Донецької та Луганської областей

Сьогодні, 19 січня о 14:10 в прес-центрі інформаційного агентства «Главком» відбудеться прес-конференція«Закон про деокупацію Донбасу та Мінські угоди». Запрошені гості: Володимир Василенко, співавтор закону, юрист-міжнародник, суддя Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії (2001–2005), представник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співавтор закону проаналізує ухвалений закон про деокупацію окремих районів Донецької та Луганської областей

Сьогодні, 19 січня о 14:10 в прес-центрі інформаційного агентства «Главком» відбудеться прес-конференція«Закон про деокупацію Донбасу та Мінські угоди».

Запрошені гості:

Володимир Василенко, співавтор закону, юрист-міжнародник, суддя Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії (2001–2005), представник України в Раді ООН з прав людини (2006–2010), Надзвичайний та Повноважний посол України, який проаналізує ухвалений закон про деокупацію окремих районів Донецької та Луганської областей, які наслідки закону, чи порушуються мінські угоди, чи матимуть тепер різні права громадяни з окупованих територій Криму та ОРДЛО, чи закладає закон підвалини для відмови від АР Крим.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

Читайте також статтю: Кінець АТО? Рада придумала, як повернути Донбас