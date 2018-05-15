Звіт «Підвали.rar» про злочини бойовиків «ДНР» (прес-конференція)

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Світлина з відкритих джерел

У звіті наведено беззаперечні докази тортур над цивільним населенням та солдатами ЗСУ

Сьогодні, 15 травня 2018 року, об 11:00 у Києві у приміщенні прес-центру «Главкома» правозахисники з ГО Truth Hounds та Української Гельсінської спілки з прав людини презентують звіт «Підвали.rar» з аналізом доказів злочинів проти людяності сепаратистів так званої ДНР та підрозділів збройних сил Російської Федерації за період 2014-2015 років.

Зібрані факти документатори передадуть до Міжнародного кримінального суду.

Учасники прес-конференції:

Роман Авраменко, дослідник, документатор воєнних злочинів ГО Truth Hounds;

Сергій Мовчан, експерт ГО Української Гельсінської спілки з прав людини.

У звіті наведено беззаперечні докази тортур над цивільним населенням та солдатами ЗСУ, нелюдського поводження, що принижує гідність людини, вбивств полонених, імітації розстрілів, вербування у збройні сили бойовиків, використання неповнолітніх для «служби» в незаконних збройних формуваннях та фактів сексуального насильства.

Правозахисники також зібрали імена осіб, які мають бути притягнуті до відповідальності за ці злочини. Дані про злочини незаконних збройних формувань так званої ДНР» та про участь підрозділів збройних сил РФ у конфлікті на Донбасі ґрунтуються на свідченнях 138 потерпілих, які перебували у полоні на території Донецька, Сніжного, Горлівки та Чистякового (Тореза).

Трансляцію дивіться тут: