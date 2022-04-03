Окупантам не вдалося розігнати черговий мітинг у Херсоні (відео)

Херсонці під державними прапорами протестують проти загарбників

Черговий мирний мітинг проти російської агресії і за єдину Україну провели мешканці окупованого Херсону. Як повідомляє «Українська правда», захід відбувся біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Близько 13:00 учасники акції в загарбаному росіянами місті дружно скандували: «Херсон – це Україна!», «Одна, єдина, соборна Україна!».

Херсонці прийшли з Державними прапорами України й саморобними плакатами.

Вони скандували також: «Слава Україні! Героям слава!», «Разом нас багато – нас не подолати!», «Слава воїнам ЗСУ!», «Миколаїв! Ми з тобою!» та інші патріотичні гасла.

Зазначається, що у мітингу немає організатора, люди самоорганізувалися самі. Учасники заходу кажуть, що вони прийшли продемонструвати, що в Херсонській області не хочуть російської влади, не хочуть ніякої «ХНР».

Як розповіли журналістам учасники заходу, херсонці провели мітинг, а потім на місце прибули для розгону військові РФ із технікою.

«Ми встигли провести мітинг. Зараз туди прибула техніка РФ», – розповів один з учасників заходу.

З перших днів російського вторгнення херсонці виходять на акції протесту проти загарбників.

Раніше містяни традиційно збиралися на акції протесту на площі Свободи – біля будівлі ОДА та облради. Цю площу наразі, як і будівлю, контролюють озброєні російські війська, що використовують зброю проти учасників мітингів та викрадають людей.

Як повідомляв «Главком», російському агресору складно створити в Херсоні так звану «ХНР», констатує херсонський політолог Володимир Молчанов. «Є масовий опір громадян, всіх верст, навіть колишніх проросійських, проукраїнських, які стимулюють владу, але вони бачать, що суспільної підтримки співробітництва с окупантами немає взагалі, і тому так чи інакше, незалежно від попередніх поглядів, повинні без масового середньої ланки управлінців, у них нічого не вийде», – зазначає він.

Також сьогодні стало відомо, що російські військові розігнали мирний проукраїнський мітинг у Каховці (Херсонська область). Зокрема, російські військові стріляли у повітря з автоматів.