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    Окупантам не вдалося розігнати черговий мітинг у Херсоні (відео)

    Учасники мітингу скандували&nbsp;&laquo;Херсон &ndash; це Україна!&raquo; - Окупантам не вдалося розігнати черговий мітинг у Херсоні (відео)
    Учасники мітингу скандували «Херсон – це Україна!»
    Фото: Українська правда

    Херсонці під державними прапорами протестують проти загарбників

    Черговий мирний мітинг проти російської агресії і за єдину Україну провели мешканці окупованого Херсону. Як повідомляє «Українська правда», захід відбувся біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

    Близько 13:00 учасники акції в загарбаному росіянами місті дружно скандували: «Херсон – це Україна!», «Одна, єдина, соборна Україна!».

    Херсонці прийшли з Державними прапорами України й саморобними плакатами.

    Вони скандували також: «Слава Україні! Героям слава!», «Разом нас багато – нас не подолати!», «Слава воїнам ЗСУ!», «Миколаїв! Ми з тобою!» та інші патріотичні гасла.

    Зазначається, що у мітингу немає організатора, люди самоорганізувалися самі. Учасники заходу кажуть, що вони прийшли продемонструвати, що в Херсонській області не хочуть російської влади, не хочуть ніякої «ХНР».

    Як розповіли журналістам учасники заходу, херсонці провели мітинг, а потім на місце прибули для розгону військові РФ із технікою.

    «Ми встигли провести мітинг. Зараз туди прибула техніка РФ», – розповів один з учасників заходу.

    З перших днів російського вторгнення херсонці виходять на акції протесту проти загарбників.

    Раніше містяни традиційно збиралися на акції протесту на площі Свободи – біля будівлі ОДА та облради. Цю площу наразі, як і будівлю, контролюють озброєні російські війська, що використовують зброю проти учасників мітингів та викрадають людей.

    Як повідомляв «Главком», російському агресору складно створити в Херсоні так звану «ХНР», констатує херсонський політолог Володимир Молчанов. «Є масовий опір громадян, всіх верст, навіть колишніх проросійських, проукраїнських, які стимулюють владу, але вони бачать, що суспільної підтримки співробітництва с окупантами немає взагалі, і тому так чи інакше, незалежно від попередніх поглядів, повинні без масового середньої ланки управлінців, у них нічого не вийде», – зазначає він.

    Також сьогодні стало відомо, що російські військові розігнали мирний проукраїнський мітинг у Каховці (Херсонська область). Зокрема, російські військові стріляли у повітря з автоматів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Окупантам не вдалося розігнати черговий мітинг у Херсоні (відео)