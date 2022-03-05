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    Події в Україні

    У Херсоні мітингувальники проїхалися з українським прапором на БТРі окупантів (відео)

    Херсонці 5 березня масово вийшли на мітинг проти окупації - У Херсоні мітингувальники проїхалися з українським прапором на БТРі окупантів (відео)
    Херсонці 5 березня масово вийшли на мітинг проти окупації
    фото: скріншот із відео

    В окупованому Херсоні тривають протести

    В Херсоні, куди напередодні змогли вдертися війська РФ, люди 5 березня масово вийшли на мітинг проти окупації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

    Він написав, що у Херсоні мітингувальники забрали БТР у окупантів та їздять містом з українським прапором!

    «Українці – ми не переможні!», – додав написав Геращенко.

    Нагадаємо, жителі Мелітополя у суботу, 5 березня, вкотре вийшли на мирний мітинг проти окупації міста російським агресором.

    Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у місті складна ситуація з продовольством і ліками, але попри все це жителі Мелітополя щодня виходять на мітинги проти агресора.

    Теги: Антон Геращенко мер українці Facebook радник
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    У Херсоні мітингувальники проїхалися з українським прапором на БТРі окупантів (відео)