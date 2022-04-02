Не дочекавшись покори від херсонців, окупанти змінюють тактику

Агресори блокують евакуацію, крадуть гумдопомогу і викрадають активістів

Агресору не вдалося повторити в Херсонській області «кримський сценарій» і створити ілюзія підтримки окупантів з боку населення. Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці у Facebook.

«Після захоплення території області оркам потрібно було створити атмосферу свята звільненого і щасливого населення. По суті на Херсонщині вони розраховували на повторення кримського сценарію. Для цього їм потрібна була організаційна та інформаційна підтримка обласної влади, місцевого самоврядування, представників великого бізнесу, лідерів громадської думки. Ця історія з тріском провалилася», – пише він.

За словами Соболевського, обласна рада за час війни встигла прийняти три публічні звернення:

про підтримку Президента та боротьбу із загарбниками;

про закриття неба над Україною;

про територіальну цілісність України та невизнання будь-яких референдумів про створення квазіреспубліки на території області.

Також глави громад відмовилися працювати під прапорами загарбників та за їхніми законами. А багато найбільших підприємств та фермерів відкрили свої склади для задоволення гуманітарних потреб населення, замість вибудовування господарських ланцюжків із Кримом. Люди по всій області вийшли на мітинги протесту, а до вантажівок з їхньою «гуманітаркою» підходили лише маргінали та небагато пенсіонерів.

Херсонщина з честю та героїзмом витримала перший, найскладніший початковий період війни та окупації.

«Тепер ворог намагається продати іншу тактику. Бліцкрига не вийшло, і вони перейшли до системної, масштабної «обробки» області зсередини, причому діють системно, масштабно та дуже професійно», – продовжує Юрій Соболевський.

За словами заступника голови облради, зараз окупанти:

заблокували всі можливості постачання гуманітарних вантажів, насамперед медикаментів;

заблокували організацію централізованої евакуації населення;

не стали знімати прапори з мерії, але в кожній великій громаді приставили до голів та мерів своїх ставлеників, з якими місцева влада зобов'язана узгоджувати всі свої ключові рішення. Там, де вони стикаються з важливою позицією, починаються небезпеки, обшуки, викрадення, допити, усунення. Декілька глав громад уже були змушені скласти свої повноваження, деякі перебувають у заручниках;

триколорів згодом на захоплених адмін будинках буде дедалі більше. Їм треба, щоб люди звикали до цієї картинки, щоб вид прапора окупанта не різав Херсонцям очі;

системна зачистка найбільш активних та патріотично налаштованих громадян. Активістів та журналістів викрадають, намагаються залякати, зламати психологічно. Доля багатьох викрадених досі залишається невідомою;

системний тиск на керівників медичних установ по всій області. Головлікарів змушують переходити під управління окупантів, нав'язують їм організацію постачання лікарень медикаментами з Росії;

журналістів викрадають і намагаються змушувати або замовчати, або припинити висвітлювати протестні настрої в області. Директорів двох обласних театрів затримували, допитували, у їхньому житлі провели обшуки. Це вже про діячів культури, лідерів думок. До списків викрадених людей останніми днями додалися і священнослужителі;

в області заглушили Українські телеканали та радіо, запустили трансляцію свого контенту;

через «розмовників» активно запускається критика центральних органів влади та їх представників, критика Президента України.

«Це лише мала частина. Про що зараз писати просто не можна, тому що це може поставити під удар людей. Згодом дуже багато буде оприлюднено та передано на оцінку мешканцям області та правоохоронним органам. Після нашої перемоги та настання світу. Сьогодні орки хочуть сформувати лояльне до них ставлення та громадську думку. Чи не ведіться. Це озброєні загарбники, які прийшли до нас вбивати, грабувати, перетворити нас на таких самих рабів системи, частиною якої вони самі є», – пише Юрій Соболевський.

Раніше стало відомо, що окупанти відбирають овочі у запорізьких та херсонських фермерів і везуть їх до окупованого Криму.