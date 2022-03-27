У Херсоні росіяни знову відкрили вогонь проти мирних мітингувальників (відео)

Багатьох учасників таких мирних заходів російські агресори вже викрадали, проте херсонці все одно зібралися

Херсонці, незважаючи на викрадення людей російськими загарбниками і на те, що військові використовують зброю проти мирних мітингувальників, вийшли на площу Свободи, а російські військові знову по них стріляють. Про це херсонці повідомляють у соцмережах, транслюючи онлайн акцію протесту.

Російські окупанти попередили з гучномовців для тих, хто вийшов на площу Свободу, що мітинги заборонені.

Багатьох учасників таких мирних заходів російські агресори вже викрадали, проте херсонці все одно зібралися, розповідають учасники мирної акції. За їх словами, херсонці хочуть показати агресору, що не бояться його.

Незважаючи на вимоги озброєних російських військових розійтися, херсонці вигукують: «Херсон – це Україна!», «Слава Україні!».

Автор: Ukrinform TV

Вони проголошують антиросійські, антипутінські речівки, відомий вислів про російський корабель, звертаючись до російських військових херсонці кричать: «Дамой!» та проклинають їх.

Люди викрикують, що не розуміють нічого, що агресори наказують, і пропонують їм перейти на українську мову.

Російські військові почали стріляти, використовують газові гранати. Як повідомляють люди, є постраждалі, зокрема, одна з учасниць акції має поранення ноги. Люди не розходяться, вони зосередилися на бульварі Мирному, поблизу площі Свободи.

«Боремося як можемо», – коментують херсонці.

Як повідомлялося, на Херсонщині жителі регулярно проводять мирні акції протесту проти російського агресора, російські військові застосовують силу та зброю проти людей, є поранені та затримані. Також російські загарбники викрадають жителів області.

Раніше повідомлялося, що російські агресори викрали гендиректора Херсонського облмуздрамтеатру, президента міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії», голову Євразійської театральної асоціації Олександра Книгу

Нагадаємо, нещодавно у Херсоні окупанти відкрили вогонь і закидали гранатами мирних людей (відео).

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