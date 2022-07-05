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    74-річний волонтер у вишиванці слухав гімн України в центрі Херсона (відео)

    Мережу замилував подвиг іменинника - 74-річний волонтер у вишиванці слухав гімн України в центрі Херсона (відео)
    Мережу замилував подвиг іменинника
    скріншот із відео

    Чоловік святкував день народження

    У тимчасово окупованому російськими військами Херсоні однією з найжвавіших вулиць міста у неділю, 3 липня, на інвалідному візку під гімн України проїхався 74-річний волонтер у вишиванці. У такий спосіб Григорій Миколайович вирішив відсвяткувати свій день народження. Місцеві жителі підспівували патріоту, незважаючи на те, що в окупації це робити доволі небезпечно. Відео, яке зняла Вікторія Науменко, поділилася журналістка Христина Коціра на своїй сторінці у Facebook.

    Багато херсонців впізнали іменинника, зазначивши, що той займається волонтерством ще з 2014 року та вважається місцевою зіркою.

    «У Херсоні сказати «дядя Гриша», то всі знатимуть, про кого йде мова», – залишали дописи коментатори.

    «Сьогодні, 3.07.2022 день народження людини з величезним серцем і великою душею! Григорій Миколайович у день свого народження, перебуваючи в окупованому Херсоні, у вишиванці та під гімн України проїхався найжвавішою вулицею. Херсонці підспівували гімн разом з ним», – повідомляється в ролику.

    У коментарях пишуть, що 74-річний патріот регулярно слухає українські пісні на колонці, чим «кошмарить» окупантів.

    Нагадаємо, на Херсонщині виявлена мережа зрадників: зливали ворогу інформацію.

    Теги: росія окупанти війна волонтер мова Україна Херсон Facebook чоловік окупація гімн #stoprussia
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    74-річний волонтер у вишиванці слухав гімн України в центрі Херсона (відео)