74-річний волонтер у вишиванці слухав гімн України в центрі Херсона (відео)

Чоловік святкував день народження

У тимчасово окупованому російськими військами Херсоні однією з найжвавіших вулиць міста у неділю, 3 липня, на інвалідному візку під гімн України проїхався 74-річний волонтер у вишиванці. У такий спосіб Григорій Миколайович вирішив відсвяткувати свій день народження. Місцеві жителі підспівували патріоту, незважаючи на те, що в окупації це робити доволі небезпечно. Відео, яке зняла Вікторія Науменко, поділилася журналістка Христина Коціра на своїй сторінці у Facebook.

Багато херсонців впізнали іменинника, зазначивши, що той займається волонтерством ще з 2014 року та вважається місцевою зіркою.

«У Херсоні сказати «дядя Гриша», то всі знатимуть, про кого йде мова», – залишали дописи коментатори.

«Сьогодні, 3.07.2022 день народження людини з величезним серцем і великою душею! Григорій Миколайович у день свого народження, перебуваючи в окупованому Херсоні, у вишиванці та під гімн України проїхався найжвавішою вулицею. Херсонці підспівували гімн разом з ним», – повідомляється в ролику.

У коментарях пишуть, що 74-річний патріот регулярно слухає українські пісні на колонці, чим «кошмарить» окупантів.

Нагадаємо, на Херсонщині виявлена мережа зрадників: зливали ворогу інформацію.