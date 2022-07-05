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    Новини

    На Херсонщині виявлена мережа зрадників: зливали ворогу інформацію

    Відповідати за злочини прихильникам рашистів доведеться разом з окупантами - На Херсонщині виявлена мережа зрадників: зливали ворогу інформацію
    Відповідати за злочини прихильникам рашистів доведеться разом з окупантами
    фото з відкритих джерел

    Партизани викрили тих, хто зливав дані бійців АТО та активістів окупантам

    Російські окупанти у війні з Україною великі надії покладають на зрадників та колаборантів. Як повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, нашим партизанам на тимчасово окупованій Херсонщині вдалося виявити цілу мережу зрадників України, а також вийти на їхніх кураторів.

    Зокрема, йдеться про угруповання «Беркут-Юг», воно тісно пов'язане з так званою «комендатурою» російських окупантів.

    «Місцеві зрадники постачали їм необхідну інформацію (щодо учасників АТО, активістів тощо). Цих інформаторів викрито, деякі вже здали усі «завдання» та контакти. Бачимо кожного зрадника, рух опору росте по всій області. Розплата близько», – написав Хлань.

    Російські окупанти сподіваються, що зможуть протриматися на окупованій Херсонщині до вересня та провести там так званий «референдум». Вони вже навіть вкрали списки виборців та готуються до фальсифікації результатів.

    Нагадаємо, також стало відомо, що соратник Путіна робив у Херсоні.

    Тим часом рашисти досі тримають в полоні голів місцевого самоврядування Херсонщини.

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    Теги: росія окупанти АТО депутат війна референдум Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині виявлена мережа зрадників: зливали ворогу інформацію