Безсмертний переконаний, що справа Манафорта ще вибухне в Україні



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Пола Манафорта визнали винним у фінансових махінаціях, ухилянні від сплати податків та відмиванні коштів

Судова справа Пола Манафорта, що розглядається у США, стосується напряму України

Але у нас досі не відкрито жодної кримінальної справи. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» заявив політик, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний.



«У США зараз ідуть два судові процеси по Манафорту, де слухається цілий ряд позицій, з яких 12 стосуються України напряму. Якби у нас була діюча система прокуратури, то вже давно за озвученими там фактами в Україні були б відкриті кримінальні справи», - сказав Роман Безсмертний.

Він нагадав, що в цьому процесі фігурує цілий ряд народних депутатів, високопосадовців, які за виконання певних дій здійснювали платежі готівкою та безготівково громадянину іншої держави. «Це пряме порушення законодавства України. Більше того, це досить серйозні статті, які передбачають певну відповідальність. Тепер українська сторона замість того, щоб активізувати внутрішні дії і використати цей фактаж, щоб поставити декого на місце, показати, що є інструменти боротьби з корупцією всередині політичної системи, ігнорує все, що відбувається у США. Тому цей процес вибухне, і вибухне в Україні», - переконаний політик.

На його думку, хоч українські політики і говорять, що вони не причетні, під час судового процесу вже показані відповідні платіжні трансферти та махінації. «В судовому процесі вже озвучено стільки всього… Фактично йдеться про період з 2006 по 2014 роки за місяць до втечі Януковича. Названі прізвища Льовочкіна, Колесникова, народних депутатів, що вони платили, і це встановлено. А Україна не проявляє жодної реакції. Тоді питання виникає вже в американців. Ми розуміємо, що відбувалося, чи далі будемо закривати очі?», - зазначив Безсмертний.



Нагадаємо, американського політконсультанта Пола Манафорта визнали винним у фінансових махінаціях, ухилянні від сплати податків та відмиванні коштів. Йому загрожує до 80 років ув’язнення. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив, що екс-керівник виборчого штабу Трампа заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів.