Безсмертний стверджує, що він не буде технічним кандидатом на президентських виборах



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Роман Безсмертний

«Період компромісів завершився в моєму житті. Тому я налаштований дуже серйозно»

Майбутній кандидат у президенти Роман Безсмертний заперечив, що є технічним кандидатом. Про це він сказав під час прес-конференції у Дніпрі.

«Я не є технічним кандидатом. Ніколи ним не був і не буду. Я дуже багато в минулому житті йшов на компроміс, бо думав, що це врятує команду, політичну силу чи фракцію. Період компромісів завершився в моєму житті. Тому я налаштований дуже серйозно», - наголосив він.

Безсмертний зауважив, що ознайомлений з програмами всіх кандидатів, проте вони «слабкі» з точки зору вирішення нагальних проблем у країні. Безсмертний пропонує дивитися глибше, бо причина в «кволих суспільних інститутах», а ще більше - в «абсолютно безпомічних державних інститутах».

«Не туліть мене ні до Банкової, ні до Юлі тим більше, ні до Гриценка. Якби я хотів бути з Банковою - залишався б у в’ялому і безпомічному Мінському процесі. Якби з Юлією Володимирівною - розказував би про зміну повноважень між Президентом і прем’єром. Якби я хотів бути з Анатолієм Степановичем – говорив би про авторитарну владу, яка потрібна Україні. Між нами різниця, як між небом і землею», - сказав він.

При цьому Безсмертний уточнив, що не збирається «бігти і шукати союзників». Він змінив своє амплуа і більше не є технологом та організатором виборчого процесу.

«Я прийняв рішення займатися великою політикою. І чітко знаю, що буду говорити виборцям правду. Не буду обіцяти закінчити війну за два дні, а розповім, що треба зробити перше, друге, третє, щоб вона припинилася», - підкреслив він.

Політик стверджує, що знає, як врятувати ситуацію, застабілізувати її і почати методично лікувати. «Тут накопичилось стільки інституційних проблем, що їх можна не наскоком вирішувати, а розв’язувати тільки методичною, точною роботою досвідчених фахівців в усіх галузях», - сказав він.

Відповідаючи на питання про свою команду, Безсмертний зазначив: «Тут точно не буде регіонального підходу. Слава Богу, працюючи з президентами, я розумію, що таке зібрати команду з усієї України, а не із свого міста». «Тут перевага в тому, що я родом із села і там просто немає стільки людей», - пожартував політик.