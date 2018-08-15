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    Думки вголос

    Як має виглядати справжня децентралізація в Україні

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    • Розсилка
    Як має виглядати справжня децентралізація в Україні

    В рамках децентралізації районні державні адміністрації будуть ліквідовані, а повноваження обласних - звужені

    Свято Маковія провів у колоритній Одесі. Цікаві зустрічі з людьми, шість ефірів на місцевому телебаченні, напружений графік роботи з місцевим активом.

    Серед найважливіших тем - децентралізація і зміцнення місцевого самоврядування. Більшість ресурсів дотепер розподіляється в Києві, а не там, де живуть люди. На рівні місцевих рад права опозиції нікчемні. Місцеві князьки продовжують вказувати підприємцям, як жити. А люди не відчувають потреби ходити на місцеві вибори. І це індикатор, як на мене. Бо реальне життя не в столиці, а тут, у регіонах, в місцевих громадах.

    Моє бачення таке. В рамках децентралізації районні державні адміністрації будуть ліквідовані, а повноваження обласних - звужені. Обрані місцевою громадою ради утворюватимуть виконкоми, які працюватимуть прозоро, під контролем людей. Обласні державні адміністрації (чи префектури) не втручатимуться у вирішення господарських питань. Їх завдання - координація регіональних представництв міністерств на обласному рівні, контроль виконання загальнодержавних програм, які фінансуються із центрального бюджету.

    На кожному рівні будуть повністю прозорі реєстри усієї власності, яка є. Звісно, на місцях має бути критична маса активних людей, спроможних професійно контролювати використання бюджету і місцевих ресурсів. Адже спокус і махінацій на місцевому рівні не менше, ніж у центрі. Сьогоднішні зустрічі показали: такі люди вже є. Активні, готові допомагати своїй громаді й своїй країні. Їх чимало, і в Одесі також. Домовилися працювати!

    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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