Безсмертний взявся за сито, щоб пояснити, чому потрібна двотурова мажоритарна система



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«Закон має стати «решетом та ситом», через які просіюються кандидати в народні депутати»

Політик, віце-прем’єр-міністр (2005 рік) Роман Безсмертний за допомогою сита вирішив пояснити своє бачення виборчої системи, яка потрібна Україні.



«Сьогодні всі говоритимуть про те, яка виборча система правильна для країни. Популярним вважається виступати за відкриті виборчі списки. Я буду непопулярним. Вважаю, що найкращим варіантом обрання народних депутатів є двотурова мажоритарка абсолютної більшості при висуненні виключно від політичних партій. Так, я чітко усвідомлюю про що зараз кажу», - зазначив він.



На його думку, виборче законодавство, за яке сьогодні стоятимуть під стінами парламенту активісти, - «ані просте, ані ефективне».

«За свою політичну кар’єру я бачив законодавчий орган, який пропонував національні смисли. І бачу нинішній парламент, в якому здоровий глузд – у постійній меншості. Як цього не допустити? Як українцям провести в парламент фахових і підготовлених людей? Процес виборів дуже складний. Закон має стати «решетом та ситом», через які просіюються кандидати в народні депутати», - сказав Безсмертний.