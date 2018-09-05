Лідер Аграрної партії закликав український політикум до об’єднання проти «п’ятої колони» Кремля



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Віталій Скоцик

За словами політика, останнім часом спостерігається серйозна активізація проросійських сил в Україні

Лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик заявляє, що їх політична сила стала одним з об‘єктів гібридної атаки Кремля, метою якої є спроба покласти діяльність партії під проросійські прапори.

Про це він розповів в інтерв'ю «Апострофу».

«Останнім часом ми спостерігаємо серйозну активізацію проросійських сил в Україні. «П’ята колона» на чолі з відомим кумом очільника Кремля Віктором Медведчуком намагається захопити політичний, медійний та суспільний простір, вкладаючи в це шалені ресурси, щоб в результаті зманіпулювати свідомістю українців та забезпечити реванш наближених до Москви політиків. Аграрна партія України не піддалася на провокацію, а спроби рейдерського захоплення нашої організації зазнали фіаско. Наш опір показав, що протистояти російській повзучій експансії можливо та потрібно», - зазначив Скоцик.

Він подякував українським політикам, які публічно висловилися за необхідність жорстко реагувати на антидержавну діяльність кремлівських елементів та закликав проукраїнські політичні сили до ідейного об‘єднання.

«Я дякую усім свідомим політикам, народним депутатам і проукраїнським політичним силам, які не побоялися приєднатися до голосу Аграрної партії в боротьбі проти Медведчука та інших агентів Кремля. Разом ми станемо тільки сильнішими і присічемо загарбницькі апетити Путіна і його посіпак в Україні. На перший план мають виходити не особисті амбіції, та бажання заробити політичних балів, а державницька, патріотична позиція», - наголосив лідер Аграрної партії.