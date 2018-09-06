Під Радою люди мітингують за виборчу реформу



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Рада у жовтні може розглянути зміни до Виборчого кодексу

Під Верховної Радою проходить акція на підтримку виборчої реформи.

Представники різних політичних сил та громадських організацій зібралися під стінами парламенту з вимогою змінити виборче законодавство, аби голосування на виборах в Україні відбувалося за відкритими списками.

Організатором акції є ГО «Чесно», яка тривалий час лобіює ідею нових виборів. Також багато прапорів партій «Самопоміч» та «Національний корпус».

Під час голосування за відкритими списками виборець голосує не за партію, а за кандидата від партії. Загальний результат партії буде залежати від кількості голосів, які в сукупності набрали кандидати.

Перед початком нової сесії Верховної Ради, голова парламенту Андрій Парубій заявив, що Рада у жовтні може розглянути зміни до Виборчого кодексу.

Раніше Парубій заявляв, що Рада повинна ухвалити Виборчий кодекс за рік до парламентських виборів.