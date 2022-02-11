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    Думки вголос

    Чому всі забули про Будапештський меморандум?

    5 грудня 1994 року в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті підписали меморандум - Чому всі забули про Будапештський меморандум?
    5 грудня 1994 року в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті підписали меморандум
    фото: АР

    На чому має стояти українська дипломатія?

    Я, відверто кажучи, не розумію, чому українська сторона, голосно не артикулює необхідність повернення до Будапештського меморандуму.

    Про це щодня, щозустрічі має повторювати Зеленський.

    1994 року Росія, США, Велика Британія разом із Францією та Китаєм (із застереженнями) гарантували Україні безпеку. У меморандумі чітко означено, що підписанти визнають незалежність, суверенітет та кордони України – станом на 1994 рік.

    На цьому має і стояти українська дипломатія.

    Росія порушила цю домовленість 2014 року. Натомість Москва наполягає на виконанні Україною «мінських угод». Які Росія також порушила, окупувавши Дебальцево.

    Ніяких поступок щодо «мінських угод». Ніяких виборів під дулом автоматів.

    Росія спершу має забратися геть з Криму і Донбасу. Бо Москва порушила Будапештський меморандум. І вимагати виведення російських військ з півострову та ОРДЛО мають інші підписанти цього документу, а не намагатися переконати Зеленського виконувати «мінські угоди».

    Іншими словами – спершу виконання Будапештського меморандуму, а потім вже інші апеляції Путіна до «мінських угод».

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    Джерело: блог Сергія Руденка

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    Теги: дипломатія Мінські угоди війна Меморандум суверенітет
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    Чому всі забули про Будапештський меморандум?