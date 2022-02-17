«Чому ні?»: росіяни готові збідніти через визнання так званих «ЛДНР» (відео)

Дуже важко зрозуміти, люди так думають, чи бояться говорити правду?

Російські депутати вважають, що громадяни Росії радо поділяться грошима з окупованими територіями

Журналісти Радіо Свобода опитали мешканців столиці Російської Федерації.

Вони поставили людям одне єдине питання: чи готові вони віддати свою 13 зарплату, аби Росія визнала так звані «ЛДНР»?

«Так, я згоден. Я думаю, що вони дуже маленькі республіки, тож нам це бде неважко», − заявив перший перехожий.

«У менне немає 13 зарплати. Але якби була, то чому ні?», − підтримала наступна перехожа.

«Готовий. Це була дурість − роз'єднувати Росію та Україну», − категорично підтримав ініціативу чоловік похилого віку. Щоправда, в його уявленні, в «розділенні» винний чомусь Єльцин.

Що характерно, у коментарях до відео більшість дописувачів у шоці від таких відповідей. Люди розмірковують, чи опитані дійсно так думають, чи просто боялися чесно відповідати.

Раніше повідомлялося, що до ОРДЛО знову масово з'їжджаються найманці з Росії.

Також повідомлялося, що, за даними розвідки, Росія нарощує постачання бойової техніки та озброєння в ОРДЛО.

Нагадаємо, 17 лютого відбулося різке загострення ситуації на лінії зіткнення – окупанти обстрілювали позиції українських військових та населені пункти.

Також додамо, що У Києві втричі збільшено кількість сховищ.

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