У Києві втричі збільшено кількість сховищ
У фонд споруд цивільного захисту входить понад 500 укриттів
У столиці є майже 4,5 тис. споруд підвійного користування
На сьогодні кількість сховищ збільшилася втричі, у порівнянні з кількома роками раніше, коли у Києві було 1,5 тис. сховищ. Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
«Загалом у фонд споруд цивільного захисту входить понад 500 укриттів. Вони розміщені на об’єктах критичної інфраструктури та призначені для захисту співробітників», – зазначив він.
За його словами, також у столиці є майже 4,5 тис. споруд подвійного користування, де в разі надзвичайної ситуації можуть сховатися кияни. «Це підземні паркінги та переходи, станції метрополітену, підвали та напівпідвали. На сайті КМДА є карта розташування», – додав Кличко.
Кличко також розповів про використання споруд подвійного застосування у мирний час: «Так, зараз там можуть бути магазини, аптеки, кафе чи перукарні. Але в разі НС балансоутримувачі та керівники закладів повинні відкрити двері і надати захист населенню».
На випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлені підземні укриття. Їхні адреси можна переглянути на спеціальній карті, укладеній Київською міською адміністрацією.
Нагадаємо, Віталій Кличко звернувся до представників українського та іноземного бізнесу з закликом допомогти місту в умовах військової загрози.
Також, в умовах збройної загрози з боку РФ Департамент муніципальної безпеки спільно з представниками Головного управління ДСНС України у Києві та комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» постійно перевіряють санітарно-технічний стан, комплектування та відповідність вимогам споруд подвійного призначення, найпростіші укриття та сховища.
Як раніше повідомлялося, у Києві у підвалі організували стриптиз-клуб. На цьому місці за планом має бути бомбосховище.