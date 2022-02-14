У Києві втричі збільшено кількість сховищ

У столиці є майже 4,5 тис. споруд підвійного користування

На сьогодні кількість сховищ збільшилася втричі, у порівнянні з кількома роками раніше, коли у Києві було 1,5 тис. сховищ. Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

«Загалом у фонд споруд цивільного захисту входить понад 500 укриттів. Вони розміщені на об’єктах критичної інфраструктури та призначені для захисту співробітників», – зазначив він.

За його словами, також у столиці є майже 4,5 тис. споруд подвійного користування, де в разі надзвичайної ситуації можуть сховатися кияни. «Це підземні паркінги та переходи, станції метрополітену, підвали та напівпідвали. На сайті КМДА є карта розташування», – додав Кличко.

Кличко також розповів про використання споруд подвійного застосування у мирний час: «Так, зараз там можуть бути магазини, аптеки, кафе чи перукарні. Але в разі НС балансоутримувачі та керівники закладів повинні відкрити двері і надати захист населенню».

На випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлені підземні укриття. Їхні адреси можна переглянути на спеціальній карті, укладеній Київською міською адміністрацією.

Нагадаємо, Віталій Кличко звернувся до представників українського та іноземного бізнесу з закликом допомогти місту в умовах військової загрози.

Також, в умовах збройної загрози з боку РФ Департамент муніципальної безпеки спільно з представниками Головного управління ДСНС України у Києві та комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» постійно перевіряють санітарно-технічний стан, комплектування та відповідність вимогам споруд подвійного призначення, найпростіші укриття та сховища.

Як раніше повідомлялося, у Києві у підвалі організували стриптиз-клуб. На цьому місці за планом має бути бомбосховище.