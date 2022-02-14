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    У Києві втричі збільшено кількість сховищ

    У фонд споруд цивільного захисту входить понад 500 укриттів - У Києві втричі збільшено кількість сховищ

    У фонд споруд цивільного захисту входить понад 500 укриттів

    фото з відкритих джерел

    У столиці є майже 4,5 тис. споруд підвійного користування

    На сьогодні кількість сховищ збільшилася втричі, у порівнянні з кількома роками раніше, коли у Києві було 1,5 тис. сховищ. Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

    «Загалом у фонд споруд цивільного захисту входить понад 500 укриттів. Вони розміщені на об’єктах критичної інфраструктури та призначені для захисту співробітників», – зазначив він.

    За його словами, також у столиці є майже 4,5 тис. споруд подвійного користування, де в разі надзвичайної ситуації можуть сховатися кияни. «Це підземні паркінги та переходи, станції метрополітену, підвали та напівпідвали. На сайті КМДА є карта розташування», – додав Кличко.

    Кличко також розповів про використання споруд подвійного застосування у мирний час: «Так, зараз там можуть бути магазини, аптеки, кафе чи перукарні. Але в разі НС балансоутримувачі та керівники закладів повинні відкрити двері і надати захист населенню».

    На випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлені підземні укриття. Їхні адреси можна переглянути на спеціальній карті, укладеній Київською міською адміністрацією.

    Нагадаємо, Віталій Кличко звернувся до представників українського та іноземного бізнесу з закликом допомогти місту в умовах військової загрози.

    Також, в умовах збройної загрози з боку РФ Департамент муніципальної безпеки спільно з представниками Головного управління ДСНС України у Києві та комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» постійно перевіряють санітарно-технічний стан, комплектування та відповідність вимогам споруд подвійного призначення, найпростіші укриття та сховища.

    Як раніше повідомлялося, у Києві у підвалі організували стриптиз-клуб. На цьому місці за планом має бути бомбосховище.

    Читайте також: Можливий напад Росії: де у Києві шукати бомбосховища
    Теги: Віталій Кличко Київ мер напад бомбосховища кияни час
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    У Києві втричі збільшено кількість сховищ