Російські окупанти обстрілюють населені пункти, є поранені. Що наразі відомо

Станом на 15:00 кількість обстрілів становила 34

Від початку доби 17 лютого російські окупаційні війська на Донбасі здійснили низку зухвалих обстрілів позицій українських військових та прифронтових населених пунктів, в тому числі, із використанням заборонених «Мінськими угодами» видів озброєнь. Про це повідомляється на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

Зокрема, як повідомляють військові, з 29 обстрілів, що відбулися до 11:00 ранку, 27 разів бойовики використовували саме заборонені види озброєнь. Станом на 15:00 кількість обстрілів зросла до 34, були обстріляні понад 20 населених пунктів, двоє українських військових зазнали поранень.

По населеному пункту Станиця Луганська, де розташований КПВВ, бойовики випустили щонаменше 32 снаряди, пошкодивши будівлю дитячого садочка у той час, коли там перебувала малеча та вихователі, а також залишивши частину населеного пункту без освітлення.

В районі Станиці Луганської снаряди також лягали поблизу від залізничної станції, пошкодивши вагонне депо.

Крім того, під вогнем бойовиків опинилася будівля ліцею у с. Врубівка, що у Луганській області, учні та викладачі були змушені ховатися у підвалі. Також у цьому населеному пункті було пошкоджено газопровід та житлові будинки.

У Мар’їнці Донецької області, де позиції бойовиків розташовані майже впритул до межі міста, снаряди бойовиків лягали прямо у центрі населеного пункту, внаслядок чого поранень зазнала цивільна жінка.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку отримали контузії. Військовослужбовці Об’єднаних сил оперативно евакуювали дітей та вихователів в укриття.

По околицях Новотошківського російські найманці тричі відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

Поблизу Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів;

У напрямку Трудівського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм;

В напрямку Старогнатівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

В напрямку Старий Айдар та Мар’їнка – з мінометів калібру 120 мм;

В напрямку Південне, Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;

В напрямку Лобачеве – з мінометів калібру 82 мм;

В напрямку Новоселівка Друга – з протитанкових ракетних комплексів;

В напрямку Луганська – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

В напрямку Мар’їнка – з мінометів калібру 120 мм;

В напрямку Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів;

В напрямку Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

В напрямку Попасна – зі станкових протитанкових гранатометів;

В напрямку Зайцеве – з автоматичних станкових гранатометів;

В напрямку Невельське – з мінометів калібру 120 мм;

В напрямку Шуми – з мінометів калібру 120 мм;

В напрямку Новозванівка – з артилерії калібру 152 мм;

В напрямку Травневе- з мінометів калібру 120 мм;

В напрямку Станиця Луганська – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;

В напрямку Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм;

В напрямку Піски – з мінометів калібру 82 мм;

Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь з метою припинення вогневої активності противника.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відреагував на обстріл дитсадка у Станиці Луганській.

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