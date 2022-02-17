Байден розповів, із чого може початися вторгнення Росії

Байден вважає, що загроза російського вторгнення в Україну дуже висока

Президент США повідомив, що росіяни проведуть операцію під чужим прапором

Президент США Джо Байден повідомив, що має інформацію про проведення Росією операції під чужим прапором. Про це пише Reuters.

Виступаючи перед журналістами, Байден додав, що загроза російського вторгнення в Україну дуже висока – воно, за його словами, відбудеться найближчими днями.

«Вони не відвели жодних військ, вони стягнули додаткові війська, по-перше. По-друге, ми маємо підстави вважати, що вони проводять операцію під чужим прапором, щоб мати привід для того, щоб увійти», – додав американський лідер.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило сьогодні карту, на якій зображено можливі маршрути російської армії, якщо та вирішить вторгнутися в Україну.

США та Велика Британія вкотре попереджають про високу ймовірність вторгнення путінської армії в Україну найближчими днями. Зокрема президент США Джо Байден спрогнозував чергову дату.

Як відомо, президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Також на сайті агентства Bloomberg з'явився матеріал, у якому датою початку нібито вторгнення називається 15 лютого.

У четвер, 17 лютого, бойовики «Л/ДНР» загострили ситуацію на Донбасі: під обстріл потрапили не лише позиції ЗСУ вздовж лінії розмежування, але й цивільні об'єкти в кількох населених пунктах Луганської області.

Під час робочої поїздки до Донецької області президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони, де тривають інтенсивні обстріли.

Президент США Джо Байден висловив побоювання, що Росія може вторгнутися до України протягом найближчих кількох днів.

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