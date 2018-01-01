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    Чому податкова закрила справу щодо фіктивних спонсорів Опоблоку

    В квітні 2017 року журналісти «з’ясували, що Опоблок фінансують фірми, зареєстровані в перукарні та на рибному держпідприємстві
    Постанова про закриття справи щодо фіктивності компанії, яка пожертвувала мільйон «Опозиційному блоку», надійшла з відділу фінансових розслідувань податкової, який юридично знаходиться поза законом. Передумовою для закриття справи стали свідчення власника фірми ТОВ «Гіперіон Мега» Володимира Ткаченко, який раніше в
    • Сьогодні, 17:30
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    <span>За місцем реєстрації бізнес-жертвувальників Опоблоку знаходиться перукарня</span>
    За місцем реєстрації бізнес-жертвувальників Опоблоку знаходиться перукарня

    В квітні 2017 року журналісти «з’ясували, що Опоблок фінансують фірми, зареєстровані в перукарні та на рибному держпідприємстві

    Постанова про закриття справи щодо фіктивності компанії, яка пожертвувала мільйон «Опозиційному блоку», надійшла з відділу фінансових розслідувань податкової, який юридично знаходиться поза законом.

    Передумовою для закриття справи стали свідчення власника фірми ТОВ «Гіперіон Мега» Володимира Ткаченко, який раніше в коментарі журналістам заперечував свою причетність до фірми.

    Однак, після відкриття провадження, чоловік повідомив слідчим, що сприйняв журналістку та оператора «Наших грошей» за шахраїв, і саме тому заперечував і наявність в нього компанії, і мільйонні пожертви на Опоблок: «...йому було відомо від сусідів, що в районі діє група шахраїв, які шляхом обману під різними приводами намагаються витягти людину з квартири, зав’язати розмову та проникнути до квартири з метою грабежу» - йдеться в постанові.

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    Водночас, на відео з сюжету видно, що чоловік відкрив двері журналістам, яких ніби то сприйняв за шахраїв.

    Нагадаємо, в квітні 2017 року журналісти «Наших грошей» з’ясували, що Опоблок фінансують фірми, зареєстровані у «віртуальному офісі» в перукарні, а також - на рибному держпідприємстві.

    Серед них - компанія ТОВ «Гіперіон мега», що перерахувала на рахунок Опоблоку більше мільйона гривень, директором і засновником якої є Ткаченко Володимир Іванович.

    Журналісти програми відвідали директора, і з’ясували, що йому Ткаченко не відомо ані про внески, ані про саму компанію.

    Джерело: Bihus.info

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