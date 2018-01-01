НАЗК розподілило на шість партій понад 500 млн гривень

Кошти партії отримуватимуть щоквартально протягом року

Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило 513 671,300 тисяч гривень з державного бюджету на фінансування статутної діяльності 6 політичних партій у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба НАЗК. Так, кошти на фінансування статутної діяльності отримають: «Народний фронт» - 132 080,301 тис. грн; Блок



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Кошти партії отримуватимуть щоквартально протягом року

Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило 513 671,300 тисяч гривень з державного бюджету на фінансування статутної діяльності 6 політичних партій у 2018 році.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Так, кошти на фінансування статутної діяльності отримають: «Народний фронт» - 132 080,301 тис. грн; Блок Петра Порошенка - 130 184,854 тис. грн; Об'єднання «Самопоміч» - 65 462,270 тис. грн; Опозиційний блок – 56 262,418 тис. грн.; Радикальна партія Олега Ляшка - 44 427,431 тис. грн та ВО «Батьківщина» - 33 886,896 тис. грн.

У нацагенстві додають, що «Самопоміч» додатково отримає 51 367,13 тис. грн (10 %) державного фінансування за те, що кількість представників однієї статі не перевищує двох третин від загальної кількості нардепів, обраних від цієї політичної партії.





Зазначається, що фінансування отримають ті партії, за які під час останніх позачергових виборів народних депутатів у єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі було подано не менше 5% дійсних голосів виборців.

Також повідомляється, що вказані кошти партії отримуватимуть щоквартально протягом року.