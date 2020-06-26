ДТП на Закарпатті: як велосипедист та авто не поділили дорогу (відео)
Більшість з тих, хто переглянув відео, переконані, що винен у ДТП саме велосипедист, який порушив ПДР
У мережі опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували ДТП у Хусті (закарпатська область).
На відео видно, як велосипедист влітає в авто, яке заїжджало з дороги у двір через тротуар.
Після зіткнення велосипедист злетів зі свого транспортного засобу, але потім самостійно піднявся.
Варто зазначити, що відео викликало жваві дискусії у мережі. Більшість користувачів переконані, що винен у ДТП саме велосипедист, який порушив правила дорожнього руху.