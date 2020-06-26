ДТП на Закарпатті: як велосипедист та авто не поділили дорогу (відео)



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Більшість з тих, хто переглянув відео, переконані, що винен у ДТП саме велосипедист, який порушив ПДР

У мережі опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували ДТП у Хусті (закарпатська область).

На відео видно, як велосипедист влітає в авто, яке заїжджало з дороги у двір через тротуар.

Після зіткнення велосипедист злетів зі свого транспортного засобу, але потім самостійно піднявся.

Варто зазначити, що відео викликало жваві дискусії у мережі. Більшість користувачів переконані, що винен у ДТП саме велосипедист, який порушив правила дорожнього руху.