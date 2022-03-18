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    Гравці «Динамо» Київ записали звернення до українських захисників (відео)

    Капітан команди, Віктор Циганков зазначив, що у ці важкі часи, вся країна об'єдналася - Гравці «Динамо» Київ записали звернення до українських захисників (відео)
    Капітан команди, Віктор Циганков зазначив, що у ці важкі часи, вся країна об'єдналася
    скріншот з відео

    Триває 23 доба повномасштабного вторгнення Росії

    Футболісти та тренерський штаб київського «Динамо» записали відео на підтримку української армії!

    «Спасибі Вам, Герої війни, ви сміливо та відважно боретесь за Незалежність України та ціною власних життів захищаєте наш народ», − сказали гравці.

    «Протягом більше 30 років, починаючи з 1991-го, київське «Динамо» з гордістю представляє незалежну Україну на міжнародній арені, прославляючи нашу країну на європейських стадіонах у протистоянні з найкращими клубами світу.

    Зараз, у цей непростий час, інтереси нашої волелюбної України захищає наша доблесна армія та сміливі захисники Держави», − йдеться у заяві клубу.

    Нагадаємо, увесь цивілізований світ з жахом спостерігає за наслідками російської агресії проти України. Більшість організацій наклали санкції на росіян. Зокрема і на спортсменів.

    Це не сильно сподобалось румунському тренеру Мірчі Луческу, який нині очолює «Динамо» Київ.

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    Теги: росія окупанти війна ФК «Динамо» Україна окупація #stoprussia
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    Гравці «Динамо» Київ записали звернення до українських захисників (відео)