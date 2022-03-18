Грузинський патріарх: Росія почала війну, а Кирило закрив очі і рот

Грузинський патріарх закликав світ до спільної молитви за мир в Україні

Католікос-Патріарх всієї Грузії Ілля II підтримав Україну, яка переживає повномасшабне вторгнення з боку Росії та засудив російського патріарха Кирила, який закриває очі на війну. Про це йдеться у зверненні Католикоса Патріарха всієї Грузії.

«На жаль, в Україні продовжуються бойові дії під керівництвом Росії, які забирають тисячі життів. Хочу закликати наших парафіян (як у Грузії, так і за кордоном) разом молитися за мир. У четвер, о 12:00 за тбіліським часом, де б ви не знаходилися (у храмі, на роботі, вдома чи на вулиці), помолимося всі разом Господу Україні та всьому світу та Пресвятій Богородиці Марії з цією потужною молитвою:

«Отверзи нам двері милосердя, Пресвята Богородиця, нехай ми не знаємо, хто Ти, нехай відвертаєшся від ворогів супостата, бо Ти життя зібране християнина, амінь» (вимовити тричі)», – йдеться у повідомленні.

Також грузинський патріарх наголосив, що Росія почала війну, і лише Кирило про це мовчить. «Весь християнський світ, включаючи єпископат України та низку закордонних єпископів РПЦ, говорить про очевидне: Росія розпочала війну в іншій країні. І лише московський владика широко заплющив очі та рота», – зауважив він.

Як повідомлялося, патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову і дав йому своє благословення під час війни Кремля в Україні.

Нагадаємо: окремі єпархії УПЦ МП вже припинили поминання патріарха Кирила на всіх богослужіннях. Зокрема про це заявили Львівська та Івано-Франківська єпархії. Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій у зверненні 24 лютого засудив військові дії, які розпочала Росії проти України. Він закликав всіх до молитви за Україну, висловив підтримку українським військовим, а війну, розв’язану Росією, назвав «Каїновим гріхом».

Вселенський Патріарх Варфоломій не заперечує можливості його поминання без якихось додаткових канонічних процедур для тих, хто не бачить для себе інших варіантів, у тому числі через приєднання до Помісної церкви України.

Проте, намісник Лаври митрополит Павло не став засуджувати Кирила і Росію. Навпаки заявив, що українці не чули застережень і «тепер пожинають плоди». Перед війною ще один митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич) закликав українців не боятися війни і змиритися.

А настоятель Святогірської Лаври, яку вчора бомбили російські окупанти, митрополит Арсеній не став називати Росію та Путіна в числі тих, хто винен у цьому злочині.

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