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    Грузинський патріарх: Росія почала війну, а Кирило закрив очі і рот

    Католікос-Патріарх всієї Грузії Ілля II підтримав Україну - Грузинський патріарх: Росія почала війну, а Кирило закрив очі і рот
    Католікос-Патріарх всієї Грузії Ілля II підтримав Україну
    фото: грузинський патріархат

    Грузинський патріарх закликав світ до спільної молитви за мир в Україні

    Католікос-Патріарх всієї Грузії Ілля II підтримав Україну, яка переживає повномасшабне вторгнення з боку Росії та засудив російського патріарха Кирила, який закриває очі на війну. Про це йдеться у зверненні Католикоса Патріарха всієї Грузії.

    «На жаль, в Україні продовжуються бойові дії під керівництвом Росії, які забирають тисячі життів. Хочу закликати наших парафіян (як у Грузії, так і за кордоном) разом молитися за мир. У четвер, о 12:00 за тбіліським часом, де б ви не знаходилися (у храмі, на роботі, вдома чи на вулиці), помолимося всі разом Господу Україні та всьому світу та Пресвятій Богородиці Марії з цією потужною молитвою:

    «Отверзи нам двері милосердя, Пресвята Богородиця, нехай ми не знаємо, хто Ти, нехай відвертаєшся від ворогів супостата, бо Ти життя зібране християнина, амінь» (вимовити тричі)», – йдеться у повідомленні.

    Також грузинський патріарх наголосив, що Росія почала війну, і лише Кирило про це мовчить. «Весь християнський світ, включаючи єпископат України та низку закордонних єпископів РПЦ, говорить про очевидне: Росія розпочала війну в іншій країні. І лише московський владика широко заплющив очі та рота», – зауважив він.

    Як повідомлялося, патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову і дав йому своє благословення під час війни Кремля в Україні.

    Нагадаємо: окремі єпархії УПЦ МП вже припинили поминання патріарха Кирила на всіх богослужіннях. Зокрема про це заявили Львівська та Івано-Франківська єпархії. Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій у зверненні 24 лютого засудив військові дії, які розпочала Росії проти України. Він закликав всіх до молитви за Україну, висловив підтримку українським військовим, а війну, розв’язану Росією, назвав «Каїновим гріхом».

    Вселенський Патріарх Варфоломій не заперечує можливості його поминання без якихось додаткових канонічних процедур для тих, хто не бачить для себе інших варіантів, у тому числі через приєднання до Помісної церкви України.

    Проте, намісник Лаври митрополит Павло не став засуджувати Кирила і Росію. Навпаки заявив, що українці не чули застережень і «тепер пожинають плоди». Перед війною ще один митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич) закликав українців не боятися війни і змиритися.

    А настоятель Святогірської Лаври, яку вчора бомбили російські окупанти, митрополит Арсеній не став називати Росію та Путіна в числі тих, хто винен у цьому злочині.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Грузинський патріарх: Росія почала війну, а Кирило закрив очі і рот