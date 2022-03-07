Заходу не слід думати, що Україна – межа амбіцій Путіна

Росія вже давно готувалася до війни з Україною

Мовою оригіналу

Российская власть к этой войне готовилась давно. Это я обращаю внимание Запада, который думает, что на агрессивных действиях в отношении Украины все закончится. Не закончится, если агрессора не остановить сейчас.

Готовилась российская власть, само собой, и на пропагандистском уровне. Вы же помните, я писала о фильмах, прославляющих наемников ЧВК Вагнер, премьера которых была в прошлом году в ЦАР?

Это фильм «Турист» (лето 2020-го), а затем вторая часть этого «бестселлера» (декабрь 2010-го), права на которые принадлежат компании «Аурум», основанной Евгением Пригожиным.

Так вот это не все. Вместе с переброской Россией сейчас около 400 вагнеровцев из разных точек на войну против Украины, в прошлом году, как оказалось, вышел ещё один пропагандистский фильм, прославляющий боевиков. «Солнцепек» называется. Действие фильма описывает события мая-июня 2014 года в Луганске, где в финале появляются бойцы ЧВК Вагнера как положительные персонажи. Как и другие фильмы, этот снимался на деньги Пригожина.

Это я к тому, что Путин готовился к войне против Украины. И вот сейчас наёмники ЧВК Вагнера заехали в Украину – прежде всего, с целью устранить все политическое руководство в стране, чтобы легче было оккупировать.

Во что РФ хочет превратить Украину, да и Россию – понятно. Одно большое «ЛДНР», где убийцы-вагнеровцы считаются «освободителями». Ну вот решил Путин в 2013 году, что все слишком хорошо (в том числе в самой России), поэтому надо непременно устроить возврат в СССР. Поддобавить «величия», так сказать, которое в итоге закончится тем, что РФ превратится в территорию непредсказуемых сценариев. Деньги, которые должны были пойти на улучшение жизни, пошли на тотальное обнищание. Протесты в России будут нарастать. Появятся миллионы безработных. Очереди в кассы за получкой. Дикая люмпенизация. Вы только вдумайтесь, из страны валят даже те, кто застал ещё Брежнева (я про «женщину, которая поёт»). Допускаю, что появятся пособия по преодолению границ (будут как корейцы прыгать через заборы в иностранные посольства).

Как к этому пришла Россия – отдельный вопрос.

С тем, сколько один человек принёс вреда Украине – уже все понятно, об этом будут писать во всех учебниках истории как об агрессии 21 века. Но что интересно – он сделал это сознательно. И в этом катастрофа. Катастрофа сознания, которую все должны были заметить раньше.

И здесь есть вопросы и к Западу. Многие военные практики Россия откатала на Сирии. Затем – на Крыме и Донбассе. А теперь – вот полномасштабное вторжение в Украину с самыми гнусными и подлыми практиками, когда мирные жители используются как задолжники. Но если Запад до сих пор думает, что предел амбиций – это Украина, и остальным удастся избежать войны, то это ошибочное мнение.

От того, выстоит ли Украина, – без преувеличения зависит судьба всего континента, да и миропорядка в целом. Важно, чтобы Украина не просто выстояла, но победила.

Джерело: блог Олени Яхно

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.