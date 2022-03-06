Президент за спротив окупантам нагородив мерів міст орденами (відео)
Героїзм українців побачив і визнав увесь світ
Зеленський нагородив орденом «За мужність» мерів міст, які відзначилися у боротьбі з окупантами. Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні до українців, оприлюдненому увечері 6 березня.
Українські міста, в які вдалося зайти окупантам, чинять ворогу просто фантастичний спротив та зупиняють його танки голими руками. Декілька міст проявили неймовірний героїзм, якому аплодує вся країна.
Орден «За мужність» отримають:
- Ігор Терехов (Харків)
- Олександр Сєнкевич (Миколаїв)
- Владислав Атрошенко (Чернігів)
- Олександр Лисенко (Суми)
- Ігор Колихаєв (Херсон)
- Іван Федоров (Мелітополь)
- Володимир Коваленко (Нова Каховка)
Також президент відзначив спеціальними званнями міста України.
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