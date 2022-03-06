Президент за спротив окупантам нагородив мерів міст орденами (відео)

Героїзм українців побачив і визнав увесь світ

Зеленський нагородив орденом «За мужність» мерів міст, які відзначилися у боротьбі з окупантами. Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні до українців, оприлюдненому увечері 6 березня.

Українські міста, в які вдалося зайти окупантам, чинять ворогу просто фантастичний спротив та зупиняють його танки голими руками. Декілька міст проявили неймовірний героїзм, якому аплодує вся країна.

Орден «За мужність» отримають:

Ігор Терехов (Харків)

Олександр Сєнкевич (Миколаїв)

Владислав Атрошенко (Чернігів)

Олександр Лисенко (Суми)

Ігор Колихаєв (Херсон)

Іван Федоров (Мелітополь)

Володимир Коваленко (Нова Каховка)

Також президент відзначив спеціальними званнями міста України.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції поговорив з Зеленським та Путіним.

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