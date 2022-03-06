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    Події в Україні

    Президент за спротив окупантам нагородив мерів міст орденами (відео)

    Зеленський відзначив фантастичну оборону наших міст - Президент за спротив окупантам нагородив мерів міст орденами (відео)
    Зеленський відзначив фантастичну оборону наших міст
    фото: Офіс президента

    Героїзм українців побачив і визнав увесь світ

    Зеленський нагородив орденом «За мужність» мерів міст, які відзначилися у боротьбі з окупантами. Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні до українців, оприлюдненому увечері 6 березня.

    Українські міста, в які вдалося зайти окупантам, чинять ворогу просто фантастичний спротив та зупиняють його танки голими руками. Декілька міст проявили неймовірний героїзм, якому аплодує вся країна.

    Орден «За мужність» отримають:

    • Ігор Терехов (Харків)
    • Олександр Сєнкевич (Миколаїв)
    • Владислав Атрошенко (Чернігів)
    • Олександр Лисенко (Суми)
    • Ігор Колихаєв (Херсон)
    • Іван Федоров (Мелітополь)
    • Володимир Коваленко (Нова Каховка)

    Також президент відзначив спеціальними званнями міста України.

    Нагадаємо, сьогодні президент Франції поговорив з Зеленським та Путіним.

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    Теги: Харків Суми Володимир Зеленський Херсон Чернігів президент міст Ігор Колихаєв Ігор Терехов Владислав Атрошенко
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    Президент за спротив окупантам нагородив мерів міст орденами (відео)