США розвінчали чергову брехню Кремля

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Російська пропаганда цинічно бреше, аби зняти з себе відповідальність за продовольчу кризу у світі

Близький схід, Африка та Азія досі підпадають під вплив російських медіа

США не знімало санкції з Росії. Пояснюю звідки ранкова зрада-зрадна.

Росія, застосовуючи свою стандартну пропаганду та брехню, розповідала лідерам країн, які постраждали найбільше від продовольчої кризи, що це все санкції заходу не дозволяють їй експортувати продовольство.

США та ЄС заперечували.

Найскравіший приклад: розмова з президентом Сенегалу, коли на саміті ЄС йому пояснили, що причина не в санкціях. Він ніби все зрозумів. Полетів до Путіна на зустріч, і, приїхавши звідти, знов почав розповідати, що захід має зняти санкції з продовольства та добрив.

США запропонували аби припинити кремлівські спекуляції видати окрему довідку про те, що санкції не поширюються на продовольство та добрива.

Вчора, в рамках цієї робити, вони цю довідку видали.

Якщо прочитати оригінал повідомлення Міністерства фінансів, а не його вільний переказ, який шириться просторами українського інтернету, все стає на свої місця:

«Сьогодні Міністерство фінансів випускає Інформаційний бюлетень, щоб додатково роз’яснити, що сільськогосподарські товари (включно з добривами), сільськогосподарське обладнання чи ліки, пов’язані з Росією, не є об’єктом санкцій США».

Крім цього, в повідомленні йдеться про розширення дії Генеральної ліцензії на операції з продовольством.

Зазначене зроблено з метою того, щоб африканські країни, Близький схід та Азія, які є споживачами російського продовольства, могли розраховуватися за нього в доларах, а не рублях чи юанях.

Отже, ні про яке послаблення або зняття санкцій мова не йде.

Джерело: блог Агії Загребельської

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