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рус
    Події в Україні

    За порушення комендантської години – розстріл: окупанти посилюють режим на Херсонщині

    За порушення комендантської години – розстріл: окупанти посилюють режим на Херсонщині
    фото ілюстративне

    У місті забороняється діяльності, яка перешкоджає роботі рашистів

    На окупованих територіях Херсонської області російські загарбники посилюють поліцейсько-адміністративний режим. За порушення комендантської години, окупанти погрожують розстрілом на місці. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони.

    «Окупаційні адміністрації у тимчасово окупованих районах Херсонської області посилюють поліцейсько-адміністративний режим. Зокрема, видано наказ так званого голови «воєнно-цивільної адміністрації Херсонської області» колаборанта Володимира Сальдо «Про заходи відповідальності за здійснення окремих правопорушень, що зазіхають на громадський порядок і громадську безпеку», – йдеться в повідомленні.

    В «документі» йдеться про заборону діяльності, яка перешкоджає роботі окупаційних адміністрацій, «виборчих комісій» та інших органів, створених рашистами на окупованих землях. Заборонена «дискредитація органів влади РФ» і будь-яка інформаційна пропаганда, спрямована проти окупаційної влади.

    Також розпорядженням «голови Каховської ВЦА» Володимира Лєонтьєва посилюється пропускний контроль на території Каховського району. Надано дозвіл на обшуки, затримання та обмеження волі, які можуть проводитись на розсуд окупантів.

    «Серед місцевих мешканців поширюється інформація, що російські окупаційні війська дали 72 години охочим виїхати до Криму, оскільки найближчим часом можливість проїзду буде закрито. Населення попереджено про посилення заходів покарання в разі порушення комендантської години. Порушникам погрожують розстрілом на місці», – зазначили у розвідці.

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    Раніше повідомлялося, що російські загарбники у Маріуполі проводять агресивну перевірку документів та фільтраційні заходи, тож без потреби мешканцям не варто виходити на вулицю.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    За порушення комендантської години – розстріл: окупанти посилюють режим на Херсонщині