Телеграм-канали, які працюють на Кремль. Силові відомства звернулися до українців

Не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти «зраду» та розхитати українське суспільство у мережі

Служба Безпеки України, Рада національної безпеки та оборони, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство цифрової трансформації, Головне управління розвідки Міноборони та Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП виступили зі спільною заявою щодо загрози, яку несуть російські телеграм-канали. Відповідну заяву оприлюднив пресцентр СБУ.

«В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти «зраду» та розхитати українське суспільство. Зокрема, на це працює низка нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль. Причетність таких каналів до російських спецслужб встановила раніше і Служба безпеки України в рамках відповідних кримінальних проваджень», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про телеграм-канали «Легетимный», «Сплетница», «Картель», «Резидент», «Наблюдатель», «MediaPost», «Женщина с косой» та інші, список яких час від часу доповнюється.

«Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їх роботу фінансує і координує Росія. У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України», – наголошується у заяві.

Також у повідомленні відзначили, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках.

«Звертаємо увагу власників і редакторів всіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства», – йдеться у заяві українських відомств.

Нагадаємо, експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 14 липня.

Також раніше Центр протидії дезінформації при РНБО проаналізував акаунти і телеграм-канали, які систематично просувають проросійські наративи.