Окупанти призначили у зруйнованому Маріуполі свого «мера» (відео)

Так званим мером Маріуполя став член проросійської партії ОПЗЖ Костянтин Іващенко

У Маріуполі за підтримки російських окупантів обрали «мера» міста. Ним став державний зрадник із забороненої проросійської партії ОПЗЖ Костянтин Іващенко. Про це повідомляє міськрада Маріуполя.

«Розвалив найбільше в Україні машинобудівне підприємство. Обікрав десятки тисяч працівників. Вступив до лав ОПЗЖ. Зрадив свою країну. Це коротка біографія самопроголошеного за підтримки окупантів „мера“ Маріуполя Костянтина Іващенка», – йдеться у повідомленні.

У міськраді наголосили, що російські окупанти спочатку розбомбили мирне та квітуче місто, а потім вирішили поставити своїх маріонеток.

«Рашисти не втомлюються пробивати дно цинізму знову та знову. Спочатку розбомбили та взяли у заручники наше квітуче місто. Морили голодом та вбили тисячі маріупольців. А тепер на руїнах проводять шабаші із колабораціоністами», – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії заявило, що російські війська намагаються взяти під повний контроль територію України на південному сході, щоб забезпечити собі сухопутний коридор з ОРДЛО до окупованого Криму. Для цього інтервенти сконцентрували зусилля на захопленні Маріуполя.

Раніше міська рада Маріуполя повідомила, що мешканців Лівобережного району міста захоплюють та депортують в Росію. Відомо, що загалом під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч осіб.

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