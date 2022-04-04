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    У звільненій від окупантів Бучі правоохоронці виявили катівню (фото)

    У підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п&rsquo;ятьох чоловіків із зав&rsquo;язаними руками - У звільненій від окупантів Бучі правоохоронці виявили катівню (фото)
    У підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками
    фото: Офіс Генерального прокурора

    Прокурори фіксують воєнні злочини РФ на Київщині

    Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у звільненому від російських окупантів місті Буча. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

    В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх.

    На місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції. Вживаються всі заходи щодо встановлення обставини кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії з метою притягнення їх до відповідальності.

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    У звільненій від окупантів Бучі правоохоронці виявили катівню (фото)
    У звільненій від окупантів Бучі правоохоронці виявили катівню (фото)
    У звільненій від окупантів Бучі правоохоронці виявили катівню (фото)
    У звільненій від окупантів Бучі правоохоронці виявили катівню (фото)

    За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та окружних прокуратур Київщини розслідуються кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

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    Теги: росія окупанти кримінал війна Офіс Генерального прокурора Київщина Україна окупація #stoprussia
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    У звільненій від окупантів Бучі правоохоронці виявили катівню (фото)