Конфуз дня. Весела нарада у Кропивницькому «порвала» мережу



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Журналісти спробували взяти коментар у директора КП «Кіровоградський облавтодор», але той утік, не забравши навіть верхній одяг

Чиновник увімкнув порно на засіданні в обласній державній адміністрації

У Кропивницькому під час апаратної наради в облдержадміністрації чиновник голосно ввімкнув порнозапис на своєму телефоні. Інцидент стався в понеділок, 18 лютого, повідомляє CBN.

Видання зазначає, що інцидент стався з директором КП «Кіровоградський облавтодор» Андрієм Рудником.

Зазначається, що з телефона чиновника почали лунати характерні звуки якраз під час виступу начальника Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Вікторії Куликової. Вона в цей момент розповідала про потреби людей з інвалідністю на об'єктах інфраструктури.

Присутні на нараді відреагували на інцидент стриманим сміхом.

Журналістка спробувала взяти коментар у чиновника відразу після наради. Однак, той втік з будівлі облдержадміністрації, навіть не забравши верхнього одягу.

Користувачі соцмереж вже жваво обговорюють в інтернеті «пікантний» конфуз чиновника.