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    «Країна серед вітрів»: фільм про політика Романа Безсмертного

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    Роман Безсмертний - «Країна серед вітрів»: фільм про політика Романа Безсмертного
    Роман Безсмертний

    «В мене немає мільйонів, автопарків, літаків. Натомість є родина, знання і досвід»

    Кандидат в президенти Роман Безсмертний розмістив в мережі посилання на фільм «Країна серед вітрів».

    «Цей фільм знімали майже рік тому. Далі він проїздив зі мною містами України, а сьогодні команда вирішила поставити його на Youtube. Фільм про один день мого життя. Жодних постановочних зйомок, акторів, масовок», - зазначив Роман Безсмертний

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    За словами політика, йому нічого приховувати.

    «Тут ви можете побачити будинок, в якому я живу. Навколо нього немає високого паркану. Я дійсно люблю землю і працювати на ній. Читаю лекції в університеті, бо вважаю за необхідне ділитися знаннями із молоддю. В мене немає мільйонів, автопарків, літаків. Натомість є родина, знання і досвід», - наголошує Роман Безсмертний.

    Джерело: блог Романа Безсмертного

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