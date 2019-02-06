«Країна серед вітрів»: фільм про політика Романа Безсмертного
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«В мене немає мільйонів, автопарків, літаків. Натомість є родина, знання і досвід»
Кандидат в президенти Роман Безсмертний розмістив в мережі посилання на фільм «Країна серед вітрів».
«Цей фільм знімали майже рік тому. Далі він проїздив зі мною містами України, а сьогодні команда вирішила поставити його на Youtube. Фільм про один день мого життя. Жодних постановочних зйомок, акторів, масовок», - зазначив Роман Безсмертний
За словами політика, йому нічого приховувати.
«Тут ви можете побачити будинок, в якому я живу. Навколо нього немає високого паркану. Я дійсно люблю землю і працювати на ній. Читаю лекції в університеті, бо вважаю за необхідне ділитися знаннями із молоддю. В мене немає мільйонів, автопарків, літаків. Натомість є родина, знання і досвід», - наголошує Роман Безсмертний.
Джерело: блог Романа Безсмертного