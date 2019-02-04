ЦВК вже зареєстрував 30 кандидатів у президенти



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Вибори президента України відбудуться 31 березня

Реєстрація кандидатів триватиме до 8 лютого

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидати у президенти України ще 2 осіб.

Таке рішення було прийнято під час засідання комісії у понеділок.

Зокрема кандидатами стали колишній представник України у мінській контактній групі Роман Безсмертний, голова партії «Відродження», нардеп Віктор Бондар.

Реєстрація кандидатів триватиме до 8 лютого, але термін подачі документів уже закінчився.

Нагадаємо, що зареєстровані кандидати у президенти можуть подати заяву до ЦВК про відмову від балотування до 7 березня.

Зазначимо, що документи у ЦВК для реєстрації кандидатами у президенти подали п’ятеро жінок і 84 чоловіки.

Подання документів припинилося у ніч проти 4 лютого опівночі. За весь період подачі документів виявили бажання брати участь у виборах 89 осіб. З них 17 - в останній день подачі документів. Зокрема, в цей день подав документи чинний президент України Петро Порошенко.