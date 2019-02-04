ЦВК вже зареєстрував 30 кандидатів у президенти
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Реєстрація кандидатів триватиме до 8 лютого
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидати у президенти України ще 2 осіб.
Таке рішення було прийнято під час засідання комісії у понеділок.
Зокрема кандидатами стали колишній представник України у мінській контактній групі Роман Безсмертний, голова партії «Відродження», нардеп Віктор Бондар.
Реєстрація кандидатів триватиме до 8 лютого, але термін подачі документів уже закінчився.
Нагадаємо, що зареєстровані кандидати у президенти можуть подати заяву до ЦВК про відмову від балотування до 7 березня.
Зазначимо, що документи у ЦВК для реєстрації кандидатами у президенти подали п’ятеро жінок і 84 чоловіки.
Подання документів припинилося у ніч проти 4 лютого опівночі. За весь період подачі документів виявили бажання брати участь у виборах 89 осіб. З них 17 - в останній день подачі документів. Зокрема, в цей день подав документи чинний президент України Петро Порошенко.
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