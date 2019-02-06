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    Думки вголос

    Вибори в Україні: нові обличчя хочуть дати бій старій гвардії

    • Сергій Руденко

      Журналіст

    • Розсилка
    Вибори в Україні: нові обличчя хочуть дати бій старій гвардії

    Українці хочуть бачити в політиці нові обличчя й на виборах президента готові віддати голоси шоумену Володимиру Зеленському. Але результат перегонів складно передбачити

    В Україні завершився термін подачі документів для реєстрації кандидатів у президенти. До 9 лютого Центральна виборча комісія (ЦВК) має оприлюднити остаточний список учасників президентських перегонів. У бюлетень для голосування будуть внесені прізвища понад 30 осіб. Але при всьому, здавалося б, розмаїтті вибору навряд чи хтось сьогодні зможе назвати ім'я нового президента України. Поки претенденти рухаються «ніздря в ніздрю». А це означає, що шанси стати главою держави будуть, як мінімум, у декількох кандидатів.

    Шоумен Зеленський як нове обличчя української політики

    Останній рік соціологи фіксували великий запит українців на нові обличчя для участі в президентських виборах 2019 року. Більше 60 відсотків опитаних виборців переконані, що Україні необхідні нові політичні лідери. Люди, очевидно, втомилися від тих, які вже по 10-20 років перебувають в українській політиці.

    Саме тому українці, як свідчать соціологічні дані, готові віддати президентство шоумену Володимиру Зеленському. Він виявився тим новим обличчям у списку претендентів на пост глави держави, яке може розраховувати на перемогу.

    Почасти так воно і є. Посудіть самі: про своє бажання взяти участь в нинішніх президентських виборах заявила Юлія Тимошенко, яка двічі була прем'єр-міністеркою і двічі балотувалася в президенти. Петро Порошенко - двічі був міністром, секретарем РНБО, останні п'ять років - президент України. Анатолій Гриценко - колишній міністр оборони, двічі брав участь в президентських виборах, не раз був народним депутатом. Рекордсменом серед потенційних учасників президентських перегонів є 75-річний Олександр Мороз, який двічі був спікером парламенту і п'ять (!) разів балотувався в президенти.

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    На цьому тлі Зеленський, справді, нове обличчя. Навряд чи художній керівник «Студії Квартал-95» серйозно ставиться до перспективи очолити країну. Так, він популярний в Україні, у нього 100-процентна упізнаванність. Так, відомий комік зіграв у серіалі роль простого вчителя Василя Голобородька, який волею долі став президентом країни. Так, Зеленський має досвід ведення бізнесу в Україні. Але він не має політичного досвіду, він не «пиляв» бюджетні кошти й не помічений в сумнівних владних зв'язках. Можливо, саме це і приваблює в ньому українців.

    Хто має намір боротися за президентську посаду в Україні

    Більшість ймовірних учасників нинішньої виборчої кампанії - представники так званого «помаранчевого» табору на чолі з Віктором Ющенком, сформованого ще в далекому 2004 році. Тоді Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Валентин Наливайченко, Анатолій Гриценко, Ігор Смешко, Роман Безсмертний протистояли Віктору Януковичу і його команді. Тепер ці колишні соратники - конкуренти в боротьбі за пост глави держави. І це радше - протистояння особистостей, а не стратегій, які вони представляють.

    Цілком очевидно, що колишні «помаранчеві», які беруть участь в президентських виборах-2019 мають більш-менш схоже уявлення про майбутнє країни. Вони вважають, що Україна має стати членом НАТО й ЄС. Що українська держава мусить повернути собі окупований Донбас і анексований Крим. Що країні необхідна деолігархізація й ефективна боротьба з корупцією. Іншими словами, в риториці колишніх соратників істотних протиріч немає. Хоча команда того ж Петра Порошенка вже встигла заявити: хто проти їхнього шефа, той - за Путіна. Така категоричність, певна річ, здивувала колишніх соратників Петра Олексійовича.

    За яким принципом в 2019 році українці будуть обирати нового главу держави сказати поки важко. Але вже напевно - не за передвиборчими програмами. Очевидно, саме тому не спостерігається боротьби кандидатських стратегій. Що чекає Донбас, Крим? Якою буде українська економіка в найближчі 5 років? Немає і розуміння того, чи готові нинішні конкуренти закопати «сокиру війни» після обрання нового президента і об'єднатися задля побудови сильної держави. Це означає, що на даному етапі боротьби ті, хто бажають посісти президентське крісло, ставлять особисті амбіції та образи вище державних інтересів.

    Хто може перешкодити Порошенку й Тимошенко

    Якщо вірити даним соціологів, очікуваної боротьби за першість на виборах між Юлією Тимошенко і Петром Порошенком, може і не бути. Хоча вони, напевно, є ідеальними політичними спаринг-партнерами, враховуючи їхній 15-річний досвід протистояння. Очевидно, Порошенко і Тимошенко не проти побачити одне одного в другому турі президентських виборів. Але цьому можуть перешкодити, як мінімум, троє можливих кандидатів - Володимир Зеленський, Юрій Бойко та Анатолій Гриценко. Кожен з них може вирватися до другого туру. І, можливо, навіть не з Юлією Тимошенко або Петром Порошенком. З ким - поки велике запитання.

    На відміну від попередніх виборчих кампаній в Україні, на даному етапі президентських перегонів немає явних фаворитів. З огляду на те, що близько 40 відсотків українців ще й досі в роздумах, доля майбутнього президента може вирішуватися в день виборів, 31 березня, - прямо у виборчій кабінці. Сьогодні очевидно тільки одне: другий тур президентських виборів буде. Голосування заплановане на 21 квітня, а до травня українці вже дізнаються ім'я нового президента України.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут

    Джерело: Deutsche Welle

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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