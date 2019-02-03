Україна має допомогти білоруській опозиції – Безсмертний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безсмертний застеріг: спроби Росії поглинути Білорусь можуть мати тяжкі наслідки

Україна досі по світлих нафтопродуктах на 70% залежить від Білорусі, відзначив колишній посол

Європа та Україна мають допомагати білоруській опозиції у протидії режиму Лукашенка, щоб зняти загрозу безпеці континенту з боку Кремля. Про це в ефірі каналу «Настоящее время» заявив політик, Надзвичайний та Повноважний посол України в Білорусі (2010-2011) Роман Безсмертний.

«Допомога білоруській опозиції! Ось чим має перейматися Україна та Європа, щоб допомогти відстояти Білорусь. Треба використовувати всі необхідні механізми у протидії Лукашенку, бо саме він є інструментом експансії Росії на територію Білорусі», - цитує його прес-служба партії.

Натомість, за його словами, Україна досі по світлих нафтопродуктах на 70% залежить від Білорусі, і саме там закладена «дуже вагома складова утримання режиму Лукашенка». Тому що офіційно показують 45%, а все інше – «контрабас, який іде прямо в руки самого Лукашенка».

Безсмертний закликав Європейський Союз та українську владу діяти стратегічно, адже Білорусь – це «діра в європейській безпеці».

«Згадайте Варшавський саміт НАТО, де про Білорусь говорилося як про слабку територію з точки зору безпеки для Європи. Це справді так. Як би НАТО не створювало систему безпеки Центральної Європи, Білорусь – це прорив, історично підтверджено від Наполеона до операції Багратіона. Навіть дві існуючі авіаційні бази в Білорусі – це величезна загроза Європейському Союзу», - наголосив політик.

Водночас він застеріг: спроби Росії поглинути Білорусь можуть мати тяжкі наслідки. Адже в Білорусі завжди йшли жорстокі кровопролитні бої, якщо це стосувалось питання незалежності, етнічного чи територіального питання. «Треба добре запам’ятати, що це навіть не Україна», - наголосив політик.