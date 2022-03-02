Пропагандистське телебачення РФ не показало жодного з 6400 арештів учасників антивоєнних акції – CNN

В РФ уже виросло покоління, не сприйнятливе до брехні, яка лякала їхніх батьків

На вулицях Москви поліцейські фургони стоять на більшості головних перехресть, вулиці патрулюють поліцейські, готові у будь-який момент приборкати акцію на етапі зародження, легендарна Пушкінська площа – колись популярне місце протестів – оточена величезною металевою барикадою

Понад 6400 росіян були заарештовані під час антивоєнних акцій протесту відтоді, як війська президента Володимира Путіна вторглися в Україну. Проте державне телебачення РФ не показало жодного, пише CNN.

«На вулицях Москви поліцейські фургони стоять на більшості головних перехресть, вулиці патрулюють поліцейські, готові у будь-який момент приборкати акцію на етапі зародження, легендарна Пушкінська площа – колись популярне місце протестів – оточена величезною металевою барикадою», – йдеться у репортажі.

На думку автора матеріалу, те, що відбувається, є занадто очевидним, відвертим протистоянням правлінню Путіна. Ціною такого протистояння, застерігає уряд РФ, можуть стати арешт і судимість. Формальне схвалення протести можуть отримати тільки у випадку, якщо заявка щодо проведення акції була подана не більше ніж за 15 днів і не менше ніж за 10 до дня акції – і навіть тоді немає гарантії, що акцію дозволять.

«Кремль майже розгромив російські незалежні ЗМІ і затикає рота тим, що від них залишилося. Десять видань наприкінці минулого тижня отримали листи від Служби зв'язку країни з попередженням не використовувати слова «вторгнення», «атака» та «оголошення війни», — йдеться у статті.

У цьому ж листі говорилося, що правильна інформація про «військову спецоперацію» — як Кремль називає війну — є у вільному доступі на урядових сайтах.

Разом із тим, Путін не контролює всі наративи весь час. В РФ уже виросло покоління, не сприйнятливе до брехні, яка лякала їхніх батьків. Однак навіть їх досі утримує масивна інфраструктура державної безпеки.

Одна молода жінка, яку репортер CNN зустрів на полях першої ночі протесту, майже розплакалася, пояснюючи, що вона любить Росію, але не свого лідера, тому прийшла до висновку, що вона повинна покинути країну.