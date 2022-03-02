Росія вбиває. За сім днів путінського вторгнення загинуло понад дві тисячі мирних українців

Путінська орда вбиває українців

Станом на ранок 2 березня в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинули понад дві тисячі громадян, не рахуючи наших захисників. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальникам вдалося зберегти життя більш ніж 150 людей, ліквідувати понад 400 пожеж, які виникали після ворожих обстрілів, евакуювати понад 500 людей та знешкодити 416 вибухонебезпечних предметів.

При виконанні завдань загинули 10 рятувальників та 13 отримали травми. Також упродовж семи днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків, наголошують у ДСНС.

Відомство дякує Польщі за те, що та вирішила передати українським рятувальникам сім одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки.

Тим часом стало очевидно, що у Путіна закінчуються ресурси: він посилає на забій курсантів. «Росіяни кидають у бій навіть курсантів військових училищ. Зокрема, така інформація надходить з Серпуховського училища, де курсантів ІІ курсу кинули на війну з Україною, що означає, що вся російська могутня армія вже не може впоратися з Україною. І це означає катастрофу з точки зору військового управління. Тому що курсантів зазвичай не зачіпають до останнього моменту. Туди ж можна віднести спроби залучити білоруську армію. Але поки офіційних даних участі білоруської армії у бойових діях проти України немає. Є сигнали», – зазначив Олексій Арестович.

Арестович також розповів, що вперше за сім днів повномасштабної війни українські підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. В зоні ООС одна з бригад атакувала російські сили у Горлівці (яка останні вісім років була під окупацією) і зараз там закріплюється. Ймовірно, Україна буде розвивати наступ.

Від російського бомбардування вже кілька днів страждає Харків: сьогодні крилата ракета влучила у будівлю міськради. Раніше окупанти розтрощили будівлю економічного факультету Університету імені Каразіна на вулиці Мироносицькій.

Тим часом на Київщині російські окупанти накопичують військову техніку.

1 березня російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні. Внаслідок ворожого обстрілу урочища Бабин Яр, де розташовано Київську телевежу, загинуло п'ятеро осіб. Ще п'ять осіб отримали поранення.

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