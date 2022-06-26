Як отримати відшкодування вкладникам ліквідованих банків: інструкція НБУ

Щоб отримати гарантовану суму, вкладникам необхідно звернутися до одного із банків-агентів Фонду гарантування вкладів

Владники ліквідованих фінустанов можуть отримати гарантовані суми через банки-агенти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відшкодуванням коштів вкладникам банків, що ліквідуються, займається Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Виплати гарантованих сум вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду. Про це повідомили у Національному банку України.

Куди звертатися

Щоб отримати гарантовану суму, вкладникам необхідно звернутися до одного із банків-агентів Фонду. На сьогодні таких банків 11: «Кредобанк», «Правекс-банк», «Укргазбанк», «Перший український міжнародний банк», «Таскомбанк», «Ідея Банк», «Банк Південний», «Приватбанк», «Універсал банк», «Ощадбанк», «Банк інвестицій та заощаджень».

Як отримати відшкодування

Владники ліквідованих банків можуть отримати відшкодування офлайн, звернувшись до відділення банку-агента.

Для отримання коштів у відділенні будь-якого із вказаних банків-агентів вкладникам необхідно звернутися до відділення з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Фізичні особи-резиденти мають пред’явити додаткові документи.

Які документи необхідно пред’явити, щоб отримати відшкодування батькам (усиновлювачам) або опікунам малолітньої особи, опікунам (піклувальникам) особи, отримати відшкодування на підставі довіреності, на підставі свідоцтва про право на спадщини, читайте за посиланням.

Чиїм коштом виплачується відшкодування вкладникам збанкрутілих банків

Фонд гарантування вкладів виплачує відшкодування з власних коштів. Основні накопичення Фонду формуються коштом внесків банків-учасників Фонду. Нині учасниками Фонду є всі банки України.

Фонд накопичує на своєму рахунку ці внески й у разі визнання якогось банку неплатоспроможним спрямовує необхідну суму для виплати гарантованого відшкодування вкладникам цієї установи.

Яка гарантована сума за вкладами

На час воєнного стану та трьох місяців після його завершення запроваджується 100% гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП (разом із відсотками, якщо це був депозит), із 13 квітня 2022 року набрав чинності відповідний закон. Якщо у період дії цієї норми розпочнеться процедура виведення з ринку якогось із банків, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодує його вкладникам усю суму вкладу разом із нарахованими відсотками.

Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 тисяч гривень.

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