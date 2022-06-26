У Миколаєві вранці лунали вибухи: мер пояснив, що трапилося

Окупанти проводили в області повітряну розвідку

Уранці в Миколаєві лунали вибухи. Про це поінформував мер Олександр Сєнкевич.

«Як повідомили у Військовій комендатурі оборони міста, наші захисники знищили ворожий безпілотний літальний апарат. Ним окупанти проводили повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині», – ідеться у повідомленні.

Сєнкевич також повідомив, що минулої доби область продовжили обстрілювати. Так, удень 25 червня близько 14:00 були обстріли у Широківській громаді. Влучання по промисловій інфраструктурі. Також близько з 23:30 до 05:00 були обстріли поза межами населених пунктів, влучання по сільськогосподарським угіддям. Потерпілих немає.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Миколаївському районі ввечері 25 червня внаслідок потрапляння боєприпасів, їх уламків у с. Шевченкове Шевченківської громади виникла пожежа господарчої будівлі на території приватного домоволодіння.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, уночі 26 червня окупанти знову обстрілювали житлові райони Харкова, зокрема Немишлянський та Холодногірський райони. Гатили виключно цивільну інфраструктуру, що свідчить про черговий терор проти мирного населення.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

Також у Київській області ППО вдалося перехопити одну ворожу ракету. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.