25 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Все про 25 червня
25 червня відзначаються такі свята:
- День митної служби України;
- Міжнародний день моряка;
- Всесвітній день вітіліго;
- Всесвітній день The Beatles;
- День пам'яті преподобного Онуфрія Великого.
Пам'ятні дати 25 червня, річниці та події
У 1580 році в цей день була опублікована «Книга згоди», в якій були викладені основи лютеранства.
В 1951 році була показана перша кольорова комерційна телепередача. Компанія «CBS» знімала в Нью-Йорку чотиригодинне шоу Артура Годфрі, яке передавалося в Балтімор, Філадельфія, Бостон та Вашингтон. Найцікавіше, що у телеглядачів тоді не було кольорових телевізорів, а сама компанія володіла приблизно трьома дюжинами таких.
В 1957 році була винайдена іграшка «літаюча тарілка». Її придумав американець Уолтер Фредерік Моррісон. Винахід потім назвали літаючим диском «фризбі». Моррісон помер у своєму будинку в штаті Юта в віці 90 років. Вперше свій винахід він представив публіці в 1948 році під назвою Whirlo-Way - щось на кшталт «шлях обертання». Ця штуковина підкорила світ.
У 1967 році відбувся перший показ телепередачі в прямому ефірі у всесвітньому масштабі. Програма «Наш світ» передавалася в 24 країни на п'яти континентах, 400 мільйонів телеглядачів спостерігали за виступом групи «The Beatles», вперше виконала пісню «All You Need Is Love».
1978 рік - цей день вважається Днем народження веселкового прапора - символу ЛГБТ-руху.
У 2009 році влада КНР звинуватили Google в поширенні порнографії і закрила до нього доступ.
Народні прикмети на 25 червня
- Володимир Коскін (facebook)
Рясні роси – на хороший урожай.
- Дощ хліб прибиває, а сонце піднімає.
- Якщо хмари здаються злегка білими – чекай граду.
- Багато білок стрибає по деревах поблизу житлових будинків – до дощового року.
- Гуси і качки на річці часто пірнають і б'ють крилами по воді – скоро прийде гроза.
Що не можна робити 25 червня
- Не варто лягати раніше півночі, інакше плани і мрії так і не реалізуються.
- Не рекомендується носити темний одяг, бо сонце «образиться» і напустить на землю величезну кількість опадів і вітер.
- Вагітним жінкам 25 червня забороняється дозволяти гладити свій живіт. Вважається, що дитина народиться дуже довірливою, а це може сильно нашкодити в житті.
- Не дозволяйте малюкам спати на чужих подушках, а то їх стануть мучити нічні кошмари.
У кого іменини 25 червня?
Іменини сьогодні святкують Андрій, Анна, Арсеній, Вассіан, Єфросинія, Іван, Іона, Іраклемон, Онуфрій, Петро, Степан (Стефан), Феофіл, Доротея, Люція, Вільгельм.