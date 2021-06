25 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

25 червня відзначаються такі свята:

У 1580 році в цей день була опублікована «Книга згоди», в якій були викладені основи лютеранства.

В 1951 році була показана перша кольорова комерційна телепередача. Компанія «CBS» знімала в Нью-Йорку чотиригодинне шоу Артура Годфрі, яке передавалося в Балтімор, Філадельфія, Бостон та Вашингтон. Найцікавіше, що у телеглядачів тоді не було кольорових телевізорів, а сама компанія володіла приблизно трьома дюжинами таких.

В 1957 році була винайдена іграшка «літаюча тарілка». Її придумав американець Уолтер Фредерік Моррісон. Винахід потім назвали літаючим диском «фризбі». Моррісон помер у своєму будинку в штаті Юта в віці 90 років. Вперше свій винахід він представив публіці в 1948 році під назвою Whirlo-Way - щось на кшталт «шлях обертання». Ця штуковина підкорила світ.

У 1967 році відбувся перший показ телепередачі в прямому ефірі у всесвітньому масштабі. Програма «Наш світ» передавалася в 24 країни на п'яти континентах, 400 мільйонів телеглядачів спостерігали за виступом групи «The Beatles», вперше виконала пісню «All You Need Is Love».

1978 рік - цей день вважається Днем народження веселкового прапора - символу ЛГБТ-руху.

У 2009 році влада КНР звинуватили Google в поширенні порнографії і закрила до нього доступ.