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    Міжнародні журналісти шоковані виборами в Росії (відео)

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    Невже у світі хоч хтось вірить в демократичні вибори у Росії? - Міжнародні журналісти шоковані виборами в Росії (відео)
    Невже у світі хоч хтось вірить в демократичні вибори у Росії?
    фото з відкритих джерел

    Російська влада запевняє, що вибори у країні демократичні

    Кореспондент ВВС Стів Розенберг поїхав до Сибіру та Болгарії, щоб поспілкуватися з тими, кому не дозволили взяти участь у передвиборчих перегонах.

    Як повідомляє ВВС, у Росії починаються вибори до Державної думи, а також місцевих рад. Багато опозиційних кандидатів не допустили до виборів. Деяких змусили виїхати за кордон.

    Найкумедніше, що російська влада запевняє, що вибори у країні демократичні та жодних переваг для пропутінських партій на них не створювали.

    Нагадаємо, напередодні старту виборів у РФ російські журналісти опублікували резонансне розслідування, у якому стверджують, що у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова майже 20 років є коханка, яка впливає на справи МЗС РФ, а сам чиновник живе за рахунок олігарха Олега Дерипаски.

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    Теги: Росія вибори путінський режим Олексій Навальний опозиція
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    Міжнародні журналісти шоковані виборами в Росії (відео)