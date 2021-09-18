Міжнародні журналісти шоковані виборами в Росії (відео)

Невже у світі хоч хтось вірить в демократичні вибори у Росії?

Російська влада запевняє, що вибори у країні демократичні

Кореспондент ВВС Стів Розенберг поїхав до Сибіру та Болгарії, щоб поспілкуватися з тими, кому не дозволили взяти участь у передвиборчих перегонах.

Як повідомляє ВВС, у Росії починаються вибори до Державної думи, а також місцевих рад. Багато опозиційних кандидатів не допустили до виборів. Деяких змусили виїхати за кордон.

Найкумедніше, що російська влада запевняє, що вибори у країні демократичні та жодних переваг для пропутінських партій на них не створювали.

Нагадаємо, напередодні старту виборів у РФ російські журналісти опублікували резонансне розслідування, у якому стверджують, що у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова майже 20 років є коханка, яка впливає на справи МЗС РФ, а сам чиновник живе за рахунок олігарха Олега Дерипаски.

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